GIUSEPPE DROMMI, MARITO PATRIZIA DE BLANCK/ Un tumore se l’è portato via 21 anni fa

Si chiama Giuseppe Drommi, l’uomo con cui la contessa Patrizia De Blanck si è unita in seconde nozze nel 1971. Anche lui nobile, e precisamente console di Panama, Drommi l’ha resa madre di Giada, sua unica figlia venuta alla luce il 18 febbraio 1981. Sul suo conto si conosce pochissimo: Giuseppe, infatti, è venuto a mancare nel 1999, lasciando un grande vuoto soprattutto nella vita di sua figlia Giada. Quest’ultima – di comune accordo con mamma Patrizia – ha voluto anticipare di due anni i festeggiamenti del suo diciottesimo, il tutto per far sì che anche suo padre vi prendesse parte. All’epoca, infatti, l’uomo era già visibilmente debilitato.

Giuseppe Drommi scomparso a causa di un tumore

A raccontarlo è la stessa Patrizia, in un’intervista del novembre scorso a Mattino Cinque: “A mia figlia (il diciottesimo, ndr) l’ho organizzato a 16 anni per far partecipare il padre, che lì era già calato di trenta chili perché stava per morire per il suo tumore. Allora ho detto: ‘Non vedrà mai i 18 anni di Giada’. Per questo, ho trovato una scusa e ho messo insieme un ballo in cui ha indossato il mio vestito. Li ha festeggiati prima, due anni prima”. A parte la malattia, i coniugi De Blanck-Drommi non hanno mai dovuto affrontare grosse prove, durante la loro vita. Tutt’oggi, vedova da 21 anni, Patrizia non lamenta particolari problemi economici, anche se i fasti e gli eccessi del passato appaiono ben lontani: “Io ho vissuto, con la mia famiglia, abituata ad avere sei persone di servizio”, ha dichiarato nel 2015 al settimanale Top. “Ora abbiamo una sola persona di servizio in due e quattro cani. E principalmente si occupa di loro”. Per inciso, Patrizia e Giada abitano a Roma in una casa ammodernata che i De Blanck hanno acquistato negli anni Settanta.

