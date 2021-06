Giuseppe e Anna Gaetano, fratelli Rino Gaetano/ “Solo noi possiamo parlare di lui!”

Rino Gaetano è davvero un’assenza che nessuno ha potuto colmare in alcun modo. A quaranta anni della sua morte nessuno lo ha dimenticato, le sue canzoni sono ancora attuali e spesso viene a galla qualcuno che insinua qualcosa sul suo conto o sulla sua morte. Su questo punto però sono spesso intervenuti i fratelli di Rino Gaetano, Giuseppe e Anna. I due ci hanno tenuto a precisare che solo loro possono parlare dell’artista calabrese e che nessuno lo può fare. La più combattiva è proprio Anna Gaetano che non ama apparire però non si tira indietro quando deve difendere la memoria del fratello che, purtroppo, non può difendersi da dicerie e accuse. La prima cosa che lei ha chiarito riguarda la canzone Gianna che non ha dedicato a nessuna donna misteriosa perché voleva essere una dedica a lei, Anna, ma siccome il suo nome non suonava bene è stato cambiato in Gianna.

Com'è morto Rino Gaetano?/ Un incidente, poi il mistero sugli ospedali

Giuseppe e Anna, fratelli Rino Gaetano, chi sono e cosa fanno nella vita?

Di Anna e Giuseppe Gaetano non si conoscono molti dettagli personale ma sicuramente chi conosce il cantautore morto 40 anni fa sa bene che la sorella spesso combatte le sue battaglie ma, soprattutto, ha dovuto sconfiggere un tumore. Lei stessa due anni fa, proprio parlando della signora, tale Ada Pometti andata in tv dicendo di essere lei la Gianna della canzone di Rino, ha rivelato di non sentirsela di andare in televisione a risponderle a tono proprio perché reduce da lunghe cure dovuto ad un tumore, non precisato, tornato ben due volte.

LEGGI ANCHE:

Amelia Conte, ex fidanzata Rino Gaetano/ "Sognai una bara e poi quella telefonata..."MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU, STORIA VERA RINO GAETANO?/ Morte e La ballata di Renzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA