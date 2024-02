Giuseppe e Karol scomparsi a Olbia, la rabbia delle famiglie a Chi l’ha visto?/ “Nessuno li cerca oltre noi”

Due minorenni scomparsi da giorni da Olbia, in Sardegna, e due famiglie disperate che chiedono aiuto per le ricerche. È la sintesi del dramma che sta coinvolgendo i parenti di Giuseppe Contini, 15 anni, e Karol Canu, 17, spariti misteriosamente giovedì 25 gennaio senza dare più notizie a casa. Ad appesantire il clima di apprensione è il fatto che entrambi abbiano i telefoni spenti, nessuno dei due avrebbe con sé un caricabatterie e questo elemento, insieme ad altri, sembrerebbe allontanare lo spettro di un allontanamento volontario.

Giuseppe e Karol, hanno sottolineato i genitori a Chi l’ha visto?, si conoscevano da poco, circa 3 settimane, e si sarebbero mossi a piedi almeno nelle prime fasi della scomparsa. L’ultima informazione nitida è che la cella che avrebbe agganciato il telefono di Giuseppe prima dello spegnimento sarebbe quella nei pressi dell’Istituto agrario alle porte della città, scuola frequentata da entrambi. “È un punto di partenza – ha dichiarato il padre di Giuseppe Contini, Antonello –, ma chiedo a chi può avere dei piccoli particolari o indizi che ce li dica, anche in forma anonima. Qui c’è un silenzio assoluto da parte di amici, famiglie, persone che potrebbero sapere o aver visto qualcosa“. Non è chiaro se i due minorenni si siano divisi prima di sparire.

La rabbia delle famiglie di Giuseppe e Karol scomparsi a Olbia: “Vergognoso, aspettano un’autorizzazione per cercarli”

La situazione è molto complessa e delicata e ad oggi non ci sono novità rilevanti sulla scomparsa dei due minorenni. Le famiglie sono intervenute a Chi l’ha visto? poche ore fa per sollecitare ricerche capillari e l’attenzione delle istituzioni, quando sono ormai trascorsi 7 giorni dall’inizio dell’incubo. Attraverso le telecamere della trasmissione di Federica Sciarelli, il padre di Giuseppe Contini, Antonello, ha rivolto un accorato appello perché siano attivati tutti gli sforzi possibili per setacciare il territorio: “Doveva esserci un esercito di persone in campo, la Protezione civile, il Comune. Il sindaco di Olbia dov’è? Non ha ancora rilasciato una dichiarazione, non ha messo a disposizione mezzi, nessuno. Abbiamo dei ragazzini che possono essere anche morti, questa è la verità. Vergognoso, la polizia sta aspettando l’autorizzazione di un dirigente per cercarli“.

Al momento della scomparsa, Giuseppe indossava giubbotto nero, jeans neri con strappi, felpa nera e rossa con cappuccio, scarpe nere modello “Timberland”. Karol aveva questi indumenti: cuffia nera, felpa nera, tuta nera e scarpe nere modello “Nike” e porta un orecchino a sinistra.











