Giuseppe, cavaliere del trono over di Uomini e Donne tra i più discussi dell’attuale stagione anche per le sfide di ballo con Gianni Sperti, sulle pagine del magazine ufficiale di Maria De Filippi, si è raccontato svelando nuovi dettagli sul suo rapporto con Sabrina Zago, la dama con cui è uscito per diverso tempo. Il rapporto tra il cavaliere e la dama del trono over non si è concluso nel migliore dei modi anche se in studio non mancano le varie frecciatine nonostante entrambi stiano conoscendo altre persone. Sul rapporto con Sabrina, Giuseppe ha detto:

“Riguardo la serata passata con Sabrina, ciò che è stato detto non corrisponde proprio all’esatta verità. Con lei ho iniziato un percorso imponendomi degli step e un comportamento rispettoso. Ho deciso di lasciarmi andare all’intimità solo con la donna che uscirà da quello studio mano nella mano con me […] Sabrina è una bellissima donna. Da ragazza sicuramente aveva tutte le carte in regola per poter partecipare a Miss Italia. Mi ha mostrato delle sue foto ed sta stupenda. Ma ancora oggi è una donna dotata di bellezza, eleganza e femminilità”.

Giuseppe e l’interesse per Agnese De Pasquale

Durante la frequentazione con Sabrina Zago, Giuseppe ha mostrato un interesse anche nei confronti di Agnese De Pasquale. Il cavaliere ha provato a conoscere e ad uscire con la dama che, però, non ha mai ricambiato. Parlando del rapporto con Agnese, sempre sulle pagine del magazine di Uomini e Donne, Giuseppe ha raccontato di aver visto in Agnese uno sguardo d’interesse.

“Agnese non è passata inosservata, ricordo quel suo sguardo profondo che mi ha particolarmente colpito. In seguito, però, ho scoperto alcuni lati del suo carattere che hanno fatto appassire il mio interesse per lei”, le parole del cavaliere.

