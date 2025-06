Nessuna rottura tra Giuseppe e Rosanna tra i quali la storia procede a gonfie vele anche dopo la fine di Uomini e Donne.

Giuseppe e Rosanna, dopo essersi conosciuti e frequentati durante l’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per provare a costruire una storia seria e importante lontano dai riflettori. Dopo un’ottima partenza, la coppia ha vissuto un momento di crisi al punto che, sul web, era circolata la notizia di una rottura. Rottura che, però, non è mai arrivata perché parlandosi, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over sono riusciti a ritrovarsi.

Per superare la crisi, la coppia si è anche concessa una vacanza trascorrendo insieme tanti momenti e divertendosi anche in compagnia di Cosimo Mino Dadorante, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari. Una storia che, dunque, non solo continua, ma rende felice entrambi come documentato i vari contenuti social che pubblicano sia Giuseppe che Rosanna.

Giuseppe e Rosanna, crisi superata dopo Uomini e Donne

Mentre i fan di Uomini e Donne si chiedono chi possa essere la coppia del trono over che starebbe vivendo un momento di crisi, Giuseppe e Rosanna si godono l’amore che li ha travolti e che sta crescendo sempre di più lontano dai riflettori. I due sono sempre più uniti e, pur vivendo a distanza, riescono a vedersi spesso trascorrendo insieme diversi weekend al mese.

Sul proprio profilo Instagram, Giuseppe ha così condiviso un video che racchiude alcuni dei momenti trascorsi con Rosanna finora. Una coppia che, dunque, si sta vivendo intensamente anche se, per il momento, la convivenza appare ancora lontana. Per un passo così importante, uno tra Giuseppe e Rosanna dovrebbe stravolgere la propria vita: lei, infatti, vive in Sicilia mentre lui, pur essendo siciliano, vive e lavora a Roma. In attesa di una decisione, i due si godono la storia giorno dopo giorno rimandando, probabilmente, ogni scelta a dopo l’estate.

