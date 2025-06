Giuseppe e Rosanna: come sta la coppia di Uomini e Donne

Tra le coppie del trono over che si sono formate nella stagione di Uomini e Donne che si è conclusa qualche settimana fa spicca quella di Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere e la dama hanno lasciato insieme la trasmissione dopo essersi frequentati per qualche mese, hanno deciso di lasciare la trasmissione per provare a viversi lontano dai riflettori. Tornati in trasmissione dopo qualche settimana per raccontare come procede la storia, Rosanna ha ammesso, leggendo una lettera, di essersi innamorata di Giuseppe che, fuori dalla trasmissione, l’ha positivamente sorpresa.

La coppia ha spiegato di vivere la relazione a distanza vivendo in due città diverse (lui a Roma, lei in Sicilia, ndr), ma di vedersi spesso con il cavaliere che è solita raggiungerla spesso in Sicilia. Tutto, dunque, sembra procede a gonfie vele ma una crisi ha rischiato di compromettere tutto.

Giuseppe e Rosanna: dopo la crisi, trionfa l’amore

Nonostante stiano insieme da pochi mesi, Giuseppe e Rosanna hanno anche affrontato e superato la prima crisi di coppia dovuta ad alcune discussioni che hanno rischiato di mettere in pericolo la serenità della coppia. Superato il momento critico, Giuseppe e Rosanna hanno deciso di staccare la spina dalle responsabilità quotidiane godendosi il primo viaggio insieme.

Felici e spensierati si sono uniti ancora di più riscoprendo la voglia di stare insieme e di continuare a costruire la storia. Sui social, sia Giuseppe che Rosanna condividono spesso vari contenuti e sono tanti i fan della trasmissione felici per come sta procedendo la relazione. In futuro, dunque, la coppia deciderà di fare il passo della convivenza? Entrambi lavorano in due città diverse ma Giuseppe, essendo siciliano, potrebbe sorprendere tutti. Per ora, tuttavia, la convivenza non sembrerebbe così imminente.