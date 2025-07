Giuseppe e Rosanna di Uomini e Donne si sono lasciati? Lorenzo Pugnaloni lancia l'indiscrezione bomba.

Spuntano nuove indiscrezioni su Giuseppe e Rosanna, cavaliere e dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo essersi incontrati nell’ultima stagione, hanno lasciato insieme il programma dopo una lunga frequentazione. Fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi, dopo un inizio sereno, i due hanno vissuto una prima crisi in seguito alla quale circolavano voci di una presunta rottura. Crisi confermata dalla coppia che, però, è riuscita anche a superarla.

Giuseppe e Rosanna, infatti, sono la crisi, si sono concessi anche il primo viaggio di coppia mostrandosi sereni e felici anche in compagnia di Cosimo Mino Dadorante, il corteggiatore di Tina Cipollari. Da qualche giorno, però, i due non hanno più pubblicato contenuti di coppia insieme. Rosanna ha condiviso un post contro gli haters senza fare alcun riferimento a Giuseppe. Oggi, però, arriva una pesante segnalazione.

Giuseppe e Rosanna: le parole di Lorenzo Pugnaloni

Dopo aver parlato di “punto di non ritorno per una coppia del trono over di Uomini e Donne” senza fare alcun riferimento diretto ai protagonisti dell’ultima stagione del programma di Maria De Filippi, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato un’altra storia riferendosi, stavolta, a Giuseppe e Rosanna.

“Fine della storia tra Giuseppe e Rosanna. Chissà se questa volta torneranno insieme nel giro di un giorno con tanto di diretta oppure se è una decisione con cognizione di tempo. La decisione dovrebbe essere stata presa da lei (che sicuramente avrà tutte le buone motivazioni)”, scrive Lorenzo Pugnaloni tra le storie del suo profilo Instagram. Da parte dei protagonisti di Uomini e Donne, per il momento, nessuna dichiarazione.

