Giuseppe e Rosanna tornano a Uomini e Donne

A distanza di poche settimane dall’uscita dal programma, Giuseppe e Rosanna tornano nello studio di Uomini e Donne per raccontare come procede la relazione. Dopo un video riassuntivo della loro storia, Giuseppe e Rosanna arrivano in studio sorridenti e felici. Il primo a raccontarsi è Giuseppe che non nasconde la gioia per il momento che sta vivendo. “Rosanna è una donna eccezionale che ho aspettato per 54 anni. Quello che faccio lo faccio con il cuore”, spiega Giuseppe.

“Io lo sto vivendo fuori ed è un altro Giuseppe. Non è il Giuseppe che stressa e mi riempie di telefonate”, confessa la dama. “Condividiamo la quotidianità e ha un sapore diverso perché siamo liberi di giudizi e critiche”, dice la dama.

La dichiarazione d’amore di Rosanna a Giuseppe

Dopo aver ascoltato le prime parole della coppia, Gianni Sperti indaga sui sentimenti di Rosanna. “Senti, sei uscita senza amore. Ad oggi c’è l’amore o ancora non c’è?“, chiede Gianni Sperti. Rosanna, così, decide di aprirsi e leggere una lettera scritta per Giuseppe.

“Tutto ha avuto inizio tutto qui. Un ballo, il primo sguardo e l’enorme diffidenza nei tuoi confronti. Poi è arrivato il numero di telefono e ho avuto dei dubbi prima di decidermi ad uscire con te2, legge Rosanna. 2Inizialmente andavamo a due velocità diverse ma tu hai saputo attendermi nonostante le critiche, i giudizi e la mia mancata esclusiva. Il tuo coraggio, la tua intelligenza e il tuo serrato corteggiamento oggi hanno premiato entrambi. Ti cerco ogni mattina, ti cerco durante la tua giornata e mi addormento con la tua voce ogni notte. Tutto questo per dirti che mi sono innamorata di te”, conclude Rosanna mentre Maria De Filippi fa partire una musica per farli ballare.

