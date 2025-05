Giuseppe e Rosanna: discussione a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 7 maggio 2025. Tutto accade quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere e la dama del trono over si frequentano da diverse settimane e Giuseppe, a sorpresa, si è già sbilanciato ammettendo non solo di provare un sentimento nei confronti della dama, ma concedendole anche l’esclusiva. Rosanna, invece, pur ammettendo di stare bene con il cavaliere, non gli ha mai concesso l’esclusiva al punto da aver accettato, nella scorsa puntata, di conoscere un altro cavaliere che, però, ha deciso di non far restare in trasmissione non provando alcuna curiosità.

Nonostante tutto, Giuseppe ha sempre accettato le scelte di Rosanna lasciandole tutto il tempe necessario per prendere una decisione sul loro rapporto. Nella puntata in onda oggi, però, i due discutono e lei si svela senza filtri.

Giuseppe e Rosanna: duro confronto a Uomini e Donne

“Io non provo un sentimento per Giuseppe e l’ho detto tante volte“. Comincia così il confronto al centro dello studio tra Giuseppe e Rosanna. “Le discussioni in amore capitano“, dice il cavaliere. “E’ un amore a senso unico”, commenta Gianni Sperti mentre Rosanna ribadisce di aver sempre detto di non provare un sentimento per Giuseppe.- “Allora perché continui ad uscirci e a baciarlo?“, chiede Tina Cipollari.

“Io non voglio subire il peso del tuo sentimento”, sbotta Rosanna. “Se una donna parla di peso vuol dire che non c’è speranza. Taglia tu perché a lei fa comodo”, interviene ancora Tina. “Ma cosa mi fa comodo? Io ho detto sin dal primo momento che io, rispetto a lui, sono lenta. Così sono state tutte le mie relazioni. Io non posso cambiare la mia persona così come lui non deve cambiare. Tra i due, quello innamorato è lui”, dice ancora Rosanna che resta ferma sulla propria posizione.