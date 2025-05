Giuseppe e Rosanna: polemiche per l’esclusiva a Uomini e Donne

Giuseppe e Rosanna nella bufera nella puntata di Uomini e Donne del 6 maggio 2025. Tutto inizia quando Maria De Filippi annuncia che la dama e il cavaliere hanno trascorso insieme Pasqua e Pasquetta. Giuseppe, con la complicità di un’amica di Rosanna, le ha fatto una sorpresa trascorrendo con lei qualche giorno in Sicilia. Giuseppe conferma tutto ribadendo di essere molto preso da Rosanna la quale, però, non gli concede ancora l’esclusiva. “Sono due falsi che si sono accordati perché non è possibile che lui dà l’esclusiva e lei. Lui dice sì a tutto quello che fa lei e non è da lui“, sbotta Tina Cipollari.

Rosanna, da parte sua, spiega di non essere pronta a dare l’esclusiva a Giuseppe il quale è consapevole delle sue motivazioni. “Vi siete messi d’accordo perché lei resta impassibile a tutto quello che dici e che fai mentre tu, all’inizio ti sei posto in un modo con le donne ed ora dici sì a tutto”, dice ancora Tina.

Giuseppe e Rosanna: l’arrivo di Alessandro in studio

Nello studio di Uomini e Donne arriva così Alessandro, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere Rosanna. “Ora vediamo che fine fa il piccolo principe”, commenta Tina cipollari scatenando le risate dello studio. Alessandro si presenta spiegando di avere una figlia di quasi 18 anni e svela tutti i suoi interessi. Al termine della presentazione, però, Tina lo invita a non perdere tempo e a raggiungere la stazione convinta che Rosanna lo manderà a casa.

La premonizione della bionda opinionista si mostra veritiera perché Rosanna decide di non farlo restare continuando così a frequentare solo Giuseppe. “Lei ha già un accordo e quindi avendo fatto questo accordo non può tradirlo”, commenta Tina dopo la scelta di Rosanna di mandarlo via.

