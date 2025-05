Giuseppe e Rosanna: la crisi dopo Uomini e Donne

Giuseppe e Rosanna, dopo aver lasciato Uomini e Donne e aver trascorso diverso tempo insieme, hanno affrontato una primi crisi come ha svelato Lollo Magazine ricevendo la segnalazione di uno sfogo dell’ex cavaliere con la cassiera di un centro commerciale. A confermare tutto, poi, era stata Rosanna parlando con Lorenzo Pugnaloni. In seguito alla diffusione della notizia della crisi, la coppia non ha più commentato la situazione evitando, anche, di pubblicare contenuti sui social. Almeno fino a ieri quando Giuseppe e Rosanna sono tornati insieme sui social.

Nessuna foto e nessun video in cui ballano insieme sereni e spensierati, ma una diretta Instagram condivisa con cui hanno fatto chiarezza sulla situazione rassicurando tutti i followers che continuano a seguirli dopo averli conosciuti nel dating show di canale 5.

Giuseppe e Rosanna: crisi superata e ritorno a Uomini e Donne

Nel corso di una diretta Instagram in cui lui era a Roma e lei in Sicilia, Rosanna e Giuseppe hanno smentito tutto spiegando di aver avuto una piccola discussione come capita a tutte le coppie. Giuseppe, in particolare, ha raccontato di aver risposto a delle semplici domande di una cassiera arrivate in un momento in cui era un po’ giù per la discussione con Rosanna.

La dama, inoltre, ha raccontato che Giuseppe, dopo quattro giorni di lontananza, comincia a sentire fortemente la sua mancanza sottolineando che a tutti, soprattutto all’inizio di una relazione, capita di discutere. I due, dunque, sono riusciti a ritrovarsi e a vivere la storia, seppure a distanza non essendoci ancora le premesse di una convivenza. La coppia, inoltre, ha anche annunciato il ritorno a Uomini e Donne nella puntata del 27 maggio di cui sarà ospite.