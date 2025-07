Giuseppe e Rosanna si sono lasciati davvero dopo Uomini e Donne? Avvistati dai fan durante un litigio.

Giuseppe e Rosanna sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne. Sin dai primi appuntamenti, Giuseppe ha mostrato un forte interesse nei confronti di Rosanna che, però, si è sempre mostrata molto titubante fino al giorno in cui ha deciso di lasciare ufficialmente il programma con il cavaliere. Le prime settimane insieme sono state serene per la coppia che ha poi dovuto affrontare anche una prima crisi di coppia.

Dopo averla superata, Giuseppe e Rosanna sono tornati ufficialmente insieme ma da qualche giorno si vocifera di una nuova rottura tra i due, Negli scorsi giorni, infatti, Giuseppe è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna scatenando il gossip. Oggi, i due tornano al centro del gossip per un nuovo avvistamento da parte dei fan.

Giuseppe e Rosanna: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Come fa sapere il portale Blastingnews, nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, sul web sta circolando una foto in cui i due sono a Taormina. Nella foto scattata probabilmente da qualcuno che li ha seguiti a Uomini e donne, Giuseppe e Rosanna discutono. Rosanna, in particolare, appare con gli occhiali da sole mentre discute in modo animato con Giuseppe.

I due, inoltre, stando a quello che raccontano chi li ha incontrati, sembra che i due stessero discutendo. Rosanna, in particolare, aveva gli occhiali da sole mentre aveva un atteggiamento animato nei confronti di Giuseppe. Non si sa, dunque, cosa stia effettivamente accadendo tra Giuseppe e Rosanna che, da diversi giorni, hanno scelto di non parlare più della loro relazione sui social. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dunque, romperanno il silenzio nei prossimi giorni?

