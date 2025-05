Giuseppe e Rosanna: come procede la storia dopo Uomini e Donne

Giuseppe e Rosanna, dopo mesi di frequentazione, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne lasceranno ufficialmente il programma di Maria De Filippi per vivere la storia lontano. Giuseppe ha cominciato a frequentare Rosanna dopo aver chiuso definitivamente con Sabrina Zago. Con la dama siciliana è nato subito un feeling speciale al punto che Giuseppe non solo le ha concesso l’esclusiva ma anche ammesso di provare un sentimento forte nei suoi confronti.

Rosanna, invece, è stata più lenta e fino alla scelta di lasciare insieme il programma, pur non uscendo con nessun altro cavaliere, non gli ha mai concesso l’esclusiva. Il rapporto tra i due, però, nelle ultime settimane è diventato intenso al punto da far pensare a Tina Cipollari che ci fosse un accordo tra loro considerando che entrambi hanno sempre avuto reazioni pacate e non sono usciti con altre persone. Di fronte, però, ad un sentimento ormai evidente, i due hanno lasciato insieme il programma ed oggi tra i due tutto procede a gonfie vele.

Giuseppe e Rosanna beccati così fuori da Uomini e Donne

Tra Giuseppe e Rosanna procede tutto a gonfie vele dopo Uomini e donne. Chi non credeva nella coppia nata nel parterre del trono over, infatti, nelle scorse ore ha dovuto ricredersi. Lorenzo Pugnaloni, infatti, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto che gli è stato inviato da un follower in cui l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over appaiono molto complici e affiatati.

“Avvistati Rosanna e Giuseppe a Palermo” – scrive la follower di Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. “Non pensavo, ma sono molto carini insieme”, aggiunge ancora l’utente che, evidentemente, non aveva molta simpatia per la coppia durante la loro permanenza nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

