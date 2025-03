Giuseppe e Sabrina: nuovo confronto a Uomini e Donne

Giuseppe e Sabrina continuano ad essere tra i protagonisti indiscussi delle varie puntate del trono over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere si sono frequentati per un periodo e la dama era pronta a lasciare il programma con lui. Giuseppe, però, ha sempre preferito conoscere anche altre donne prima di tuffarsi totalmente in una relazione. Tra vari alti e bassi, la frequentazione tra i due è durata qualche mese fino alla decisione finale di Sabrina di bloccare il cavaliere ovunque.

La dama ha così cominciato ad uscire con Sebastiano, uno dei nuovi cavalieri del parterre scatenando la gelosia di Giuseppe. Durante il confronto tra Sebastiano e Sabrina durante il quale i due stavano raccontando cos’è successo durante il loro appuntamento, Giuseppe si è intromesso commentando gli apprezzamenti fisici di Sabrina su Sebastiano. “Lei deve sempre toccare, le piace toccare”, le parole di Giuseppe. Tali parole sono state giudicate fuori luogo dal resto dello studio e riacceso la polemica.

Sabrina e Giuseppe: lei resta ferma sulla propria posizione

Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 27 marzo 2025, Giuseppe raggiunge nuovamente il centro dello studio per parlare con Rosanna con cui si è visto una mattina. Maria De Filippi, tuttavia, svela che, dopo aver parlato con Rosanna, Giuseppe ha raggiunto nuovamente Sabrina. Quest’ultima arriva così in studio e ribadisce di voler fare il proprio percorso.

Nonostante l’interesse pare sia ancora visibile, Sabrina resta ferma sulla propria posizione ovvero quella di andare avanti con il proprio percorso e di non tornare indietro. La dama, infatti, sta conoscendo Sebastiano, uno dei nuovi cavalieri, con cui sta bene anche se non c’è stato ancora nulla. Giuseppe, dunque, sembra essere ormai un ricordo.

