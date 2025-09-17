Carmen La Sorella ha avuto un matrimonio durato pochissimo tempo con

Carmen Lasorella è una delle giornaliste più conosciute dal pubblico televisivo. Per anni, infatti, ha condotto non solo il telegiornale ma anche programmi di approfondimento. La sua professionalità, serietà e semplicità nel raccontare anche le notizie più difficili da dare l’hanno resa una delle giornaliste più amate. Di fronte ad una carriera importante, Carmen Lasorella ha sempre protetto molto la sua vita privata parlandone raramente. Oggi, tuttavia, si sa che ha un nuovo compagno che si chiama William accanto al quale, oggi è felice.

«Quando me ne sono andata da San Marino mi sono detta che mai più ci sarei tornata. Oggi abbiamo lì una casa. Il bello della vita è ritrovare quello che siamo convinti di avere perso», ha raccontato lei al Corriere della sera voltando pagina dopo la fine del matrimonio.

Carmen Lasorella e il matrimonio finito con Giuseppe Falegnami

Carmen La Sorella ha pronunciato il fatidico sì una volta quando, nella sua vita, arriva Giuseppe Falegnami, un architetto con cui scatta la scintilla che la porta a decidere di sposarsi. Il matrimonio che fa diventare marito e moglie Carmen Lasorella e Giuseppe Falegnami viene celebrato a Sabaudia nel 2012.

Quello che, tuttavia, sembrava l’inizio di una grande, lunga e duratura favola d’amore finisce dopo poco tempo. La quotidianità mette in luce alcune divergenze tra la giornalista e l’architetto che divorziano dopo pochi mesi chiudendo definitivamente un capitolo della loro vita.