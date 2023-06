Giuseppe Falegnami, chi è l’ex marito di Carmen Lasorella/ “Un matrimonio durato pochi mesi”

Carmen Lasorella e l’ex marito Giuseppe Falegnami: il matrimonio

Oggi pomeriggio il salotto di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, accoglierà Carmen Lasorella. La storica giornalista e conduttrice della Rai si racconterà, ripercorrendo la sua brillante carriera al servizio del giornalismo e dell’informazione, e forse sfiorerà soltanto quella che è la sua vita privata. Della sfera sentimentale della giornalista, infatti, si hanno poche informazioni, essendo piuttosto riservata e non avendo mai dato adito a gossip o pettegolezzi.

Sappiamo, però, che è stata sposata con Giuseppe Falegnami, conosciuto quando lei faceva l’inviata per la tv e lui l’operatore, come riporta Il Resto del Carlino. Carmen Lasorella convolò a nozze con l’ex marito nel 2012, come aveva lei stessa raccontato in quell’anno in un’intervista al quotidiano emiliano. La cerimonia fu celebrata a Roma e fu riservata ai soli amici e parenti più stretti della coppia. “È un modo per rinnovare una promessa già fatta da tempo“, aveva confessato la giornalista, spiegando il desiderio comune di convolare a nozze.

Carmen Lasorella, il divorzio e la nuova vita con William

Tuttavia il matrimonio tra Carmen Lasorella e Giuseppe Falegnami durò pochi mesi, come si legge sul sito Internet della giornalista. “Un matrimonio durato appena pochi mesi, che ho chiamato e che chiamerò sempre “l’Errore”, è finalmente alle spalle e così la sentenza di divorzio“, le sue parole. Ora la sua vita sorride al fianco di un nuovo amore: “Con William abbiamo una casa a San Marino, dove lui lavora. Viaggiamo di continuo, anche in moto, già che siamo entrambi motociclisti“.

La coppia vive a San Marino, dove la giornalista ha fatto ritorno dopo anni, come rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera: “Quando me ne sono andata da San Marino mi sono detta che mai più ci sarei tornata. Oggi con William abbiamo lì una casa. Il bello della vita è anche ritrovare quello che siamo convinti di avere perso“.

