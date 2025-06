Giuseppe Fiorello, nato a Catania nel 1969, è cresciuto con papà Nicola, appunto radiotelegrafica della Guardia di Finanza, e la mamma Rosaria. Cresciuto ad Augusta, in provincia di Siracusa, Giuseppe ha cominciato la sua carriera nei villaggi turistici come animatore, insieme al fratello Rosario. I due, insieme, hanno lavorato per diversi anni a Brucoli e poi a Pila, in un villaggio turistico dove hanno cominciato ad affinare le loro doti da comici e attori. Nel 1990, proprio a Pila, Rosario e Giuseppe Fiorello hanno scoperto della morte del loro papà.

Una notizia sconvolgente per i due, che ha cambiato la loro vita. In particolar modo Beppe ha raccontato che da ragazzino era timidissimo e solamente dopo la morte del papà è cambiato: “Arrossivo se qualcuno mi guardava o mi salutava, avevo paura delle relazioni. Poi dopo qualcosa è successo, probabilmente mi sono paradossalmente sbloccato dopo la morte di mio padre” ha spiegato l’attore più avanti. Dunque è stato proprio quello lo spartiacque della loro vita, e in particolar modo in quella di Giuseppe Fiorello, che dopo la morte del papà è cambiato anche dal punto di vista personale.

Giuseppe Fiorello, chi è: la radio e dopo la televisione

Giuseppe Fiorello ha cominciato la sua carriera prima nei villaggi turistici, per poi spostarsi in radio, con Radio Deejay. Dopo aver lavorato con Amadeus e Luca Laurenti appunto in radio, ha debuttato in televisione con il programma “Karaoke” con il fratello Rosario. Più avanti nella vita di Beppe è arrivata la recitazione: in particolar modo negli anni duemila, Beppe Fiorello ha cominciato a recitare tra cinema e tv, prestando il volto a numerosi personaggi, ottenendo un ottimo successo. Nel corso della sua carriera, Giuseppe Fiorello ha ricevuto le candidature ai David di Donatello per “Stranizza d’amuri” come miglior regista emergente e al “David Giovani”. Sempre per lo stesso film ha ottenuto un Nastro d’argento.