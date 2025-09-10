Giuseppe Fiorello ripercorre le tappe del suo amore con la moglie Eleonora Pratelli e rivela alcune curiosità sul loro primo incontro

Chi è Eleonora Pratelli, il grande amore di Giuseppe Fiorello

Se ripensa al loro primo incontro, ancora oggi, Giuseppe Fiorello si emoziona. E riflette su quanto siano state determinanti alcune curiose coincidenze che hanno fatto sì che l’attore e showman siciliano incontrasse la moglie e produttrice cinematografica Eleonora Pratelli. Con lei ha costruito una splendida famiglia, impreziosita dalla nascita dei figli a cui entrambi sono profondamente legati. “Nel nostro primo incontro mia mia moglie mi ha vestito”, ha ricordato divertito Giuseppe Fiorello in una intervista a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin l’attore si è aperto nel raccontare l’amore della sua vita, tra sorrisi e curiosità. A legarli, infatti, è stata la coincidenza che li ha visti ritrovarsi – dopo un primo contatto – su un volo diretto a Los Angeles e lì è scattato l’amore. “È stata una serie di coincidenze”, ha sottolineato ancora Giuseppe Fiorello.

“A Los Angeles siamo rimasti da soli, nella stessa limousine. Da questa coincidenza, così la descrivo io, sono nati i nostri due figli”, spiega ancora Giuseppe Fiorello, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato ad Eleonora. Oltre ad essere un amorevole marito, Fiorello è anche un padre altrettanto affettuoso e, soprattutto, molto presente. Parola di sua figlia Anita che, in un video messaggio a Verissimo, ha speso parole al miele per il papà.

“Lui ci fa sentire al sicuro…”, ha detto con dolcezza la ragazza. “A volte dice le cose in maniera tosta, ma ci ha sempre fatto sognare con le sue storie”, le parole della figlia di Giuseppe Fiorello. Insomma, al di là di quel che si vede al cinema, in tv e nei teatri, c’è tanto da dire su Fiorello. E i pensieri toccanti espressi da Anita sono un ottimo ritratto della persona, della sulla sensibilità e dell’empatia profonda con i suoi cari.