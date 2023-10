Giuseppe Garibaldi attacca Beatrice in diretta al Grande Fratello 2023/ “Cretina che non si abbassa mai”

Giuseppe Garibaldi parla male di Beatrice durante la pubblicità: le sue parole

Beatrice Luzzi, qualche giorno fa, aveva parlato male di Giuseppe Garibaldi con Mughini utilizzando una parolaccia: “No con me non è stato sincero. Ha anche detto un frase orrenda sui miei figli. […] Con me è stato un figlio di una mig****a”.

Durante la diretta di ieri sera al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato la clip in questione e il bidello si è infuriato. Durante la pubblicità Giuseppe ha rivolto verso l’attrice parole dure: “Qui la cosa non mi piace. Io parlo una volta male di lei e tutti mi attaccano, lei invece niente. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai“.

In Casa, Giuseppe va diretto su Beatrice durante la pubblicità… #GrandeFratello pic.twitter.com/ZaM2aDp1aI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2023

Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice: è polemica sul web

Giuseppe Garibaldi, che non sembra essere molto coerente nelle ultime settimane, ha scritto una lettera a Beatrice Luzzi rivolgendole parole bellissime: “Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse.

E ancora: “Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano” si legge sulla lettera. Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti… Giuseppe”. Questo atteggiamento ambivalente del gieffino, viene letto da molti come una precisa strategia per rimanere al Grande Fratello. Quale sarà la verità?

