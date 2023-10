Giuseppe Garibaldi chiude con Beatrice Luzzi?/ “Sicuramente non sarà una storia che avrà un lungo termine”

Giuseppe lo sfogo su Beatrice Luzzi: ecco cosa è successo

Giuseppe Garibaldi si sfoga con Ciro per quanto riguarda la crisi con Beatrice Luzzi, che non riesce a risolvere. Il bidello spiega cosa vorrebbe dal rapporto e quali sono le discussioni che si sono venute a creare: “Stare con lei comunque mi piace a prescindere” esordisce.

Beatrice Luzzi in crisi: "Io non so che fare con Giuseppe"/ "Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia"

L’attore napoletano, però, dice al gieffino: “Secondo me tu non sai cosa vuoi. Io la mia ragazza davanti a tutti la difendo sempre per alleggerirle la situazione“. A questo punto Garibaldi dichiara: “Questi giorni che lei è stata tranquilla non ci sono state delle discussioni dove io mi potevo schierare da una parte o dall’altra. Lei mi ha detto: “Secondo me tu saresti stato con qualsiasi ragazza fosse entrata a casa”. Gli ho spiegato tante volte che ha sbagliato nei miei confronti…“. Poi conclude: “Io vorrei vivermi la situazione con tranquillità ma se mi porta a questi livelli non resisto“.

Beatrice Luzzi, ex colleghi di Vivere "fossi Giuseppe mi innamorerei di lei"/ "Per affascinarla ci vuole…"

Giuseppe Garibaldi vuole chiudere con Beatrice? Le sue parole

Nel corso della notte, Giuseppe Garibaldi ha parlato di Beatrice Luzzi insieme ad alcune inquiline della casa: Samira, Angelica e Anita: “Noi abbiamo parlato e lei onestamente parlando mi ha detto: “E’ normale che comunque tu vorrai avere una tua famiglia, ti vorrai sposare e io non è che sono quella donna adatta a te, però attualmente stiamo bene ce la godiamo poi…“.

Poi conclude: “Mi ha fatto capire che comunque sicuramente non sarà una storia che avrà un lungo termine“. Le ragazze hanno essenzialmente dichiarato che questo tipo di rapporto se non è destinato a qualcosa, è inutile. A prendere le parti del bidello è stata Samira tanto che le altre, ammiccando a Garibaldi, hanno detto: “Ora ci riprova” riferendosi all’interesse iniziale che Giuseppe ha dichiarato per la modella.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi passione sotto le coperte/ Tra coccole e abbracci infuocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA