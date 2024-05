Giuseppe Garibaldi choc dopo il GF: “Vorrei riconquistare Beatrice Luzzi”/ “Anita Olivieri? Capitolo chiuso”

Giuseppe Garibaldi è pronto a riconquistare Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello: la confessione

La storia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi non è ancora finita. In molti erano convinti che la fine del Grande Fratello avrebbe sancito anche l’addio tra i due gieffini e la chiusura di ogni rapporto fra loro, invece così non è stato. Anzi, non solo l’attrice e il bidello si sentono ancora, ma lui si dice determinato a riconquistarla.

Edoardo Tavassi ricoverato in ospedale, cosa è accaduto/ "Arrivato il momento che temo di più"

Lo ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTV, ammettendo di aver commesso nei confronti di Beatrice molti sbagli. “Penso che, con la maturità e l’esperienza che ho adesso – se potessi tornare indietro – tutelerei sicuramente molto di più il mio rapporto con Beatrice. Avrei potuto fare alcune cose in modo diverso e l’ho capito soltanto oggi, dopo essere uscito dalla Casa.” ha spiegato Giuseppe, confermando poi che i rapporti con lei continuano: “Sì, ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla.”

Mirko Brunetti risponde a un hater di Perla Vatiero sui social/ La replica è esilarante

Non solo Beatrice Luzzi: Giuseppe Garibaldi svela come sono i rapporti con Anita Olivieri e gli altri amici dopo il GF

Giuseppe Garibaldi prova ancora dei sentimenti forti per Beatrice Luzzi e non lo nega. Al contrario, è un rapporto totalmente chiuso quello con Anita Olivieri. Dopo aver vissuto una forte amicizia nelle Casa del Grande Fratello, oggi non si sentono più. “Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso. – ha detto Garibaldi nel corso dell’intervista – Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto.”

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio dopo il Grande Fratello!

In merito alle altre amicizie nate nella Casa, Giuseppe ha infine aggiunto: “Non sono rimasto deluso da nessuno. Le mie aspettative hanno corrisposto alla realtà. Credo inoltre sia normale, dopo tanti mesi insieme, che ognuno si stia prendendo del tempo per sé e i propri spazi, come è giusto che sia. Detto ciò, anche se non ci sentiamo tutti i giorni, l’affetto per i miei compagni d’avventura rimane.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA