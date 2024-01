Giuseppe Garibaldi compie 31 anni, è festa al Grande Fratello 2023/ Tra musica, torta e fuochi d’artificio…

Giuseppe Garibaldi compie 31 anni: la festa nella Casa del Grande Fratello 2023

Oggi è giorno di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello 2023, perché si celebra il 31° compleanno di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente è stato protagonista, allo scoccare della mezzanotte, di una serata ricca di festa affiancato dai suoi compagni di viaggio. E, come mostra un video condiviso sul sito del reality, per lui sono stati riservati anche i fuochi d’artificio sui tetti di Cinecittà. I festeggiamenti sono iniziati con gli abbracci e i baci dei coinquilini, subito dopo la sua uscita dal Confessionale.

Al canto di ‘Tanti auguri’ il concorrente si è emozionato e, di fronte alla torta, ha spento le candeline esprimendo un desiderio. Tanto divertimento e leggerezza nella Casa, a suon di musica e brindisi, fino a quando tutto il gruppo esce in giardino per assistere agli spettacolari fuochi d’artificio che sono stati preparati per l’occasione. Tutti, con gli occhi al cielo, osservano il meraviglioso spettacolo pirotecnico circondando Garibaldi di abbracci e affetto.

Giuseppe Garibaldi, i festeggiamenti proseguiranno questa sera in puntata?

Giuseppe Garibaldi ha così celebrato il suo 31° compleanno in maniera per lui inusuale: nella Casa del Grande Fratello 2023, che lo vede protagonista sin dall’inizio, sin da quando ha preso il via questa edizione lo scorso settembre. La produzione, per l’occasione, ha preparato alcuni festeggiamenti in grande per celebrarlo a dovere. Festeggiamenti che, molto probabilmente, proseguiranno anche questa sera nel corso della nuova puntata del reality, in diretta come sempre su Canale5.

Una clip, infatti, potrebbe mostrare la sua festa di compleanno e Alfonso Signorini potrebbe rinnovare a Giuseppe Garibaldi gli auguri da parte sua e di tutta la produzione. Intanto, gli auguri sono arrivati anche sul profilo Instagram della trasmissione.

