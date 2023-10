Giuseppe Garibaldi critica Beatrice Luzzi, è rottura al Grande Fratello 2023?/ “Non misura bene le parole e…”

Giuseppe Garibaldi, crisi con Beatrice Luzzi: “Non misura bene le parole“

Crisi in corso tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023? Negli ultimi giorni il loro rapporto sembra essersi incrinato e, nella puntata di questa sera, Alfonso Signorini fa luce sulla questione. Garibaldi prende inizialmente parola, spiegando cosa si è rotto tra di loro: “Beatrice molte volte non misura bene le parole. Anche a me ha detto che ieri l’ho maltrattata. Io che non maltratto niente e nessuno. Quindi mi fa capire tante cose. Io ho sempre cercato di vedere il suo lato positivo, perché se mi ha colpito, la maggior parte sono pregi”.

Giuseppe Garibaldi "deride" Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ Scoppia la polemica sul web

In particolare, non comprende perché Beatrice debba avere opinioni negative sulle ragazze della Casa con cui si è sfogato: “Non capisco il motivo per cui deve dare aggettivi così a loro, che sono persone splendide, e poi anche a me“. Inoltre, aggiunge di aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti: “Cerco di essere più serio e scherzare di me. Perché non vorrei ci fossero atteggiamenti, essendo io più giovane di lei, che possano darle fastidio“.

Beatrice Luzzi in crisi: "Io non so che fare con Giuseppe"/ "Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia"

Beatrice Luzzi, la replica a Giuseppe: “Non ha cambiato relazione con le sue amiche“

In replica alle parole di Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi interviene per esporre la propria versione dei fatti al Grande Fratello 2023: “Non è vero, non ha cambiato nessun tipo di relazione con le sue amiche. Stanno vicini, abbracciati, balla con loro, non ha cambiato niente. Ma non è questo il problema. Semmai, se è cambiato, è perché ha un male alla schiena che non si cura, e questo sicuramente lo influenza. Poi secondo me è compresso perché io, per la prima volta, ho fatto un approfondimento sulla modalità della nostra relazione, arrivando a concludere che lui, prima che gli dissi che mi piaceva, non mi aveva presa in considerazione. Gli ho chiesto: ‘Quindi sono arrivata per prima?’. Quando gli ho detto questa cosa, si è arrabbiato ed è uscito fuori“.

Giuseppe Garibaldi chiude con Beatrice Luzzi?/ "Sicuramente non sarà una storia che avrà un lungo termine"

Il punto della questione è lo sfogo di Garibaldi con alcune coinquiline, perlopiù quelle ‘rivali’ proprio di Beatrice, come Anita, Samira e Angelica. Giuseppe si difende e spiega: “Non mi sfogo mai con nessuno. Se in quel momento avevo la necessità di esprimermi, vuol dire che determinate cose dette da lei non sono state dette con questa facilità con cui le descrive“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA