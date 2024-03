Giuseppe Garibaldi, crollo per Beatrice al Grande Fratello: “Non ce la faccio più”/ Lei: “Fuori ci sarò ma…”

Giuseppe Garibaldi pensa al dopo GF e a Beatrice Luzzi: “Sono arrabbiato, non ce la faccio più”

Se per molti concorrenti l’avvicinarsi della finale del Grande Fratello 2024 è motivo di grande gioia, per altri la conclusione di questo percorso causa un forte senso di malinconia. È il caso di Giuseppe Garibaldi che, a poche ore dalla semifinale, si è isolato in giardino per rimanere da solo con i suoi pensieri. Questo fino a quando è stato poi raggiunto da Beatrice Luzzi che, comprendendo il suo malumore ed essendo preoccupata per lui, gli si è affiancata, cercando di capirne il motivo.

“Stai bene?” è stata la domanda di Beatrice a Giuseppe, che in risposta ha dato un ‘sì’ ben poco convinto. Beatrice ha dunque compreso che fosse arrabbiato e malinconico, cosa che Garibaldi ha poi confermato, sfogandosi: “Sono arrabbiato con me, è troppo dura, non ce la faccio più!”.

Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi: “Ci sarò per lui fuori ma come amica”

Il confronto tra i due continua in diretta al Grande Fratello 2024. Lì Garibaldi spiega che lo sfogo è stato dettato dal fatto che vorrebbe dire tanto a Beatrice, manifestarle i suoi sentimenti più sinceri, ma teme che lei possa accoglierli con sospetto, come la volontà di ‘risollevarsi’ in vista della finale. Lei, d’altronde, ammette che un minimo di sospetto c’è ma che per lui ci sarà anche fuori, seppur non nel modo romantico come forse lui vorrebbe. “Ci sarò per dargli un consiglio quando vorrà, se fossi stata più giovane e non avessi avuto una famiglia forse poteva esserci anche altro”.











