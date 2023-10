Giuseppe Garibaldi “deride” Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ Scoppia la polemica sul web

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi in lacrime, Giuseppe Garibaldi la consola ma…

La giornata di ieri è stata piuttosto rovente al Grande Fratello 2023; al centro dell’attenzione Beatrice Luzzi, nuovamente schierata contro una parte della Casa. L’attrice si è ritrovata nel bel mezzo di una diatriba dopo aver scoperto una parte dei coinquilini – come riporta Novella 2000 – intenti a parlare male del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. La donna ha fatto valere le sue ragioni ma come prevedibile non si è arrivati ad una pace affettiva.

Beatrice Luzzi in crisi: "Io non so che fare con Giuseppe"/ "Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia"

Beatrice Luzzi, dopo aver ascoltato alcuni concorrenti parlare male della sua storia con Giuseppe Garibaldi, si è in primis scagliata – come riporta il portale – contro Angelica. “Sei tanto buona, soprattutto quando non vedi l’ora di attaccare me”. L’attrice ha poi asserito: “Voi mettete sempre il coltello nella piaga; continuate a dire che gli piace Samira e che sarebbe andato con lei“. Come se non bastasse, si è espressa anche Anita che ha definito Giuseppe Garibaldi: “Ragazzo facile”.

Giuseppe Garibaldi chiude con Beatrice Luzzi?/ "Sicuramente non sarà una storia che avrà un lungo termine"

Giuseppe Garibaldi ride di gusto dopo una battuta di Samira Lui su Beatrice Luzzi

Dopo la discussione avuta nella serata, Beatrice Luzzi ha dovuto fare i conti con un crollo del suo umore. L’attrice si è lasciata andare ad un pianto di sfogo e prontamente Giuseppe Garibaldi l’ha raggiunta a letto per donarle nuovamente il sorriso. Tutto molto bello e dolce, se non fosse che poco dopo il concorrente del Grande Fratello 2023 abbia compiuto un gesto che ha letteralmente mandato su tutte le furie il web e gli appassionati del programma.

Come racconta Novella 2000, dopo aver consolato Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi si è recato in giardino con altri coinquilini. Pochi attimi e si è chiaramente aperto il discorso sullo sfogo dell’attrice con Anita Olivieri che ha ironicamente domandato: “Ma ora sta piangendo di nuovo? Questa è la pre puntata…”. Il concorrente ha spiegato che l’attrice era da poco andata a dormire, e a questo punto Samira Lui ha replicato: “Meglio”. Tale risposta ha suscitato in Giuseppe Garibaldi una risata di gusto che ha lasciato gli appassionati senza parole. E’ lecito credere che nella puntata di questa sera il tema verrà approfondito nei minimi dettagli.

Beatrice Luzzi, ex colleghi di Vivere "fossi Giuseppe mi innamorerei di lei"/ "Per affascinarla ci vuole…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA