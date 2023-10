Giuseppe Garibaldi deriso da Samira e Anita al Grande Fratello 2023/ Web furioso, scoppia la polemica

Giuseppe Garibaldi schernito da Samira per il suo interesse: cosa è successo

Giuseppe Garibaldi è stato al centro della derisione e delle prese in giro di Samira, Anita e altri inquilini della casa del Grande Fratello. Il concorrente è molto interessato alla modella, anche se non lo ha mai ammesso apertamente e questo lo ha reso oggetti di scherno da parte degli inquilini.

Anita, rivolta a Ciro e Samira, dichiara riferendosi a Garibaldi: “Doveva dire un difetto e un pregio di Samira, per un gioco. Come pregio ha detto è indescrivibile, non riusciva a dire nulla. Secondo te lui verrà mai da lei a dirle qualcosa…” La modella e l’attore napoletano scoppiano in una fragorosa risata per poi aggiungere: “Ma lui piace proprio questa situazione“. Il tutti contro Giuseppe che si è creato, però, non è gradito al web che si è scagliato contro la Lui. Secondo alcuni utenti, infatti, la modella starebbe giocando con l’interesse del bidello per avere più attenzione su di sé e più clip.

Giuseppe Garibaldi preso di mira dai concorrenti del Grande Fratello?

Non è la prima volta che Giuseppe viene schernito da un gruppo di concorrenti. In realtà, era già accaduto un episodio molto simile alla festa anni’70 organizzata dal Grande Fratello, durante la quale il bidello si è isolato per questioni personali.

Anita ha ipotizzato fosse a causa del due di picche di Samira e ha iniziato a schernirlo con la complicità della modella, Lorenzo, Ciro e Vittorio: “Calcola che non la segue perchè non lo fanno entrare in bagno sennò andrebbe pure in bagno co lei, gli parte il neurone la cerca pure sotto il tavolo“. Anche in questo caso, il web si è indignato per quanto fatto al gieffino che, resosi conto fosse il destinatario di tanta derisione, è scoppiato in lacrime.

