Giuseppe Garibaldi: “Dopo il Grande Fratello vorrei diventare presentatore”/ “Sogno Striscia la notizia!”

Giuseppe Garibaldi è sicuramente uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello 2024. Non è ancora riuscito a conquistare la finale, ma per il pubblico uno dei posti da finalista sarà sicuramente suo. Nelle ultime settimane è finito sotto i riflettori prima per la crisi del rapporto con Anita Olivieri, che sta vivendo una relazione con Alessio Falsone; poi per il riavvicinamento a Beatrice Luzzi.

In queste ultime settimane che anticipano la fine del Grande Fratello, Giuseppe ha però deciso di concentrarsi sul suo percorso. Così in Casa ha iniziato anche a riflettere al suo futuro e alla notorietà che il Grande Fratello potrebbe dargli una volta uscito dal reality. È così che Giuseppe ha rivelato di avere un grande sogno per il suo futuro televisivo: quello di diventare un conduttore.

Giuseppe Garibaldi sogna Striscia La Notizia

Durante una chiacchierata con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi ha rivelato di avere un grande sogno che è quello di diventare un presentatore televisivo. Il bidello calabrese ha fatto però di più, svelando qual è il programma che vorrebbe presentare: “Presentare qualche programma televisivo mi piacerebbe. Presentare… Striscia la Notizia mi piace tanto! Te l’ho detto che punto in alto”.

In attesa di scoprire se riuscirà a conquistare un posto nella finale del Grande Fratello 2024, Garibaldi va dunque già oltre, immaginando un futuro di successo fuori dalla Casa di Cinecittà. Chissà che Striscia la Notizia non risponda, magari in uno dei suoi ironici servizi, alle dichiarazioni fatte dal gieffino sul programma. D’altronde tanti, dopo il GF, hanno avuto un futuro nel mondo dello spettacolo.

Peppe: presentare qualche programma televisivo mi piacerebbe

Bea: addirittura

Peppe: striscia mi ispira molto

Bea: ah, vorresti presentare striscia la notizia…na cosetta così LE FACCE CHE FA BEATRICE STO PIANGENDO#grandefratello pic.twitter.com/gxxX0HDAlr — rae🌹 (@jjusttraee) March 12, 2024













