Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele, lite al Grande Fratello 2023/ “Non devi sottolineare che hai amici gay!”

Grande Fratello 2023, Stefano Miele ‘redarguisce’ Giuseppe Garibaldi

Al Grande Fratello 2023 non ci si annoia mai, soprattutto quando si tratta di polemiche e diatribe al vetriolo. Come racconta 361magazine, l’ultima discussione nella Casa più spiata d’Italia vede protagonisti Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele con oggetto alcune frasi pronunciate dal primo a proposito dell’omosessualità. Non è la prima volta che il calabrese si rende protagonista di uscite non proprio felici sul tema e questa volta gli animi si sono accesi non poco.

Grande fratello 2024, Giuseppe Garibaldi nel mirino del web/ C'entra il lutto di Beatrice Luzzi: la polemica

“Non si dice: ‘ho tanti amici gay come te’. Io non vengo da te e ti dico: ‘ho tanti amici etero o biondi’. Non c’è bisogno di specificare, essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da quella di altri e non c’è bisogno di accomunare…”. Queste le parole di Stefano Miele, particolarmente stizzito dopo aver udito Giuseppe Garibaldi pronunciare una frase fin troppo sentita e risentita; un clichè che la new entry del Grande Fratello 2023 ha giustamente non digerito e, seppur con toni accesi, ha comunque tentato di spiegare al coinquilino l’inconsistenza di quelle parole.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi esultano per l’uscita di Beatrice Luzzi?/ È polemica sul web

Anita Olivieri difende Giuseppe Garibaldi ma Rosanna Fiorello la ‘stronca’

Dopo essere stato redarguito da Stefano Miele – come racconta 361Magazine – Giuseppe Garibaldi non ha si è smosso dalle sue posizioni dicendosi convinto di non aver detto nulla di sbagliato: “Non c’è nulla di male in quello che dico, non ho problemi con nessuno”. Come spesso accade, nel tentativo di stemperare la tensione si riesce a fare anche peggio; pare infatti che sia intervenuta Anita Olivieri che, per difendere l’amico, ha usato argomentazioni altrettanto discutibili. “Lui non lo fa con intento negativo. Parliamo di una persona che viene da un paesino; è sempre rimasto nel suo contesto, non dico che è ignorante… Io so Giuseppe dove vive e come ha vissuto; se trovi Heidi nel paesino sul monte pretendi che parli come uno di Londra o Milano?”.

Giuseppe Garibaldi in crisi dopo l'attacco di Mirko ma Perla lo consola/ "La gente non pensa questo di te"

Come se non bastasse lo scambio di opinioni precedenti, Anita Olivieri si è poi recata in giardino per raccontare ai presenti quanto accaduto tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. A quel punto, come racconta il portale, è stata Rosanna Fratello ad alzare la voce: “Qui cercate la ragione o il torto, invece si parla e ci si confronta. Giuseppe ha girato le spalle a Stefano e se n’è andato in giardino come a dire: ‘a me non interessa quello che dici’. Per Stefano quello è un argomento importante a cui tiene molto”. Non è mancata poi la stoccata per Anita Olivieri: “Se poi tu e gli altri difendete Giuseppe dicendo che viveva nel paesello gli stai dando dell’ignorante”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA