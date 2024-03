Giuseppe Garibaldi eliminato dal Grande Fratello 2024/ Varrese sconvolto, Signorini: “Meritavi la finale!”

Grande Fratello 2024, Giuseppe Garibaldi eliminato in semifinale

L’ultima assegnazione della semifinale del Grande Fratello 2024 ha decretato un posto in finale per Perla Vatiero ma soprattutto l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi dal Grande Fratello 2024. Le sorti del calabrese hanno colto di sorpresa tutti, soprattutto i veterani della casa che per tanti mesi hanno condiviso con lui le vicissitudini del reality.

Affranto Massimiliano Varrese, tra i più vicini a Giuseppe Garibaldi durante il percorso al Grande Fratello 2024 nonostante numerosi alti e bassi. Ovviamente anche Beatrice Luzzi è risultata particolarmente provata, dati i trascorsi sentimentali tra i due. Nessuno è riuscito a pronunciarsi, solo occhi lucidi e lacrime sentite per l’eliminazione di uno dei pionieri di questa edizione.

Giuseppe Garibaldi eliminato dal Grande Fratello, le toccanti parole di Alfonso Signorini

L’eliminazione di Giuseppe Garibaldi ha generato la commozione anche nello studio del Grande Fratello 2024, segno evidente di come abbia lasciato una traccia indelebile nel reality. Anche Alfonso Signorini non si è trattenuto e si è lasciato andare ad un toccante discorso: “Sei una persona veramente speciale, al di là di stasera, devo dire che alla finale tua ci speravo anche io. Senza nulla togliere agli altri che se la meritano tutta; se me l’avessero chiesto io ti ci vedevo sicuramente. Ciò non toglie che sei stato un gran bel concorrente e ti sceglierei domani mattina se dovessimo iniziare un nuovo gf”. Provata anche Cesara Buonamici: “Sei veramente l’uomo più buono e generoso della casa, te la meritavi tutta la finale”.











