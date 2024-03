Giuseppe Garibaldi furioso con Perla per le dichiarazioni su Beatrice/ “Meglio che non parli altrimenti…”

Giuseppe Garibaldi replica a Perla Vatiero per la questione Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi è stato eliminato dal Grande Fratello, con grande sorpresa da parte del pubblico e degli inquilini. Una volta uscito dalla casa, però, sono stati diversi i concorrenti a parlare di lui e del suo percorso all’interno del reality. Le dichiarazioni più rilevanti sono state quelle di Perla Vatiero.

L’ex volto di Temptation Island ha lasciato intendere che, secondo lei, il bidello si sarebbe riavvicinato a Beatrice Luzzi per strategia. Le parole della Vatiero non sono passate inosservate, tanto che Garibaldi ha deciso di replicare lasciando un commento chiaramente infastidito nei confronti della ragazza: “La differenza tra me e loro è questa. Meglio che non parli altrimenti il GF non finirà più” ha dichiarato Giuseppe. Che torni in studio per un confronto con i suoi ex inquilini?

Giuseppe Garibaldi è stato ospite di Verissimo, dopo l’eliminazione a un passo dalla finale. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato a lungo del suo rapporto con Beatrice Luzzi: “Comunque sono felice perchè è stata l’unica persona che mi ha portato a crescere; se avessi avuto un percorso lineare basato solo sulle amicizie forse a livello umano non avrei appreso cose come con lei. Se ero innamorato? Diciamo che ero abbastanza preso, l’ho detto anche a lei, però poi i continui litigi ci hanno portato a prendere delle decisioni non volute e lei ha sofferto molto il distacco e la chiusura totale“.

E ancora: “Se spero che lei possa cambiare idea? Io ci proverò, quello che succederà però non lo so perché abbiamo ancora tante cose da dirci e da chiarire. Il mio più grande rammarico è quello di non averla difesa abbastanza…”











