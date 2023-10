Giuseppe Garibaldi in crisi per Beatrice Luzzi/ “Mi ha detto ci vediamo tra qualche anno”

Giuseppe Garibaldi in crisi dopo il bacio con Beatrice Luzzi

Dopo il bacio nella vasca, sembrava che per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi fosse cominciato un nuovo capitolo della loro permanenza nella casa del Grande Fratello 2023 e, invece, la freddezza dell’attrice ha portato alla nascita delle prime incomprensioni. “Ti sei allontanata ieri”, osserva Garibaldi. Beatrice ci pensa un po’ prima di risponde: “Già questo tuo pensarci dice tutto“, commenta il calabrese. “Il motivo, secondo te, qual è stato?”, chiede a sua volta l’attrice. Giuseppe, però, non sa darsi una risposta e provoca la reazione dell’attrice: “Ci vediamo tra qualche anno“, sentenzia la Luzzi. Un’affermazione, quella di Beatrice, che lascia l’amaro in bocca a Giuseppe che cerca consolazione negli amici.

Garibaldi, così, pronta a chiedere un consiglio agli altri concorrenti e si lascia andare ad uno sfogo nel corso di una chiacchierata con Massimiliano Varrese, Vittorio, Paolo e Angelica. “Sono abituato ad avere confronti, ma se chiedo o faccio domande non risponde”, ammette raccontando di aver cercato un confronto con Beatrice, ma di aver trovato un muro.

Lo sfogo di Giuseppe Garibaldi

Dopo il bacio, Beatrice Luzzi ha notato degli atteggiamenti in Giuseppe Garibaldi che non le sono piaciuti e che non la convincono. Giuseppe, però, sembra ignorare i dubbi di Beatrice e, sfogandosi con gli amici, non nasconde di essere leggermente deluso dall’atteggiamento della coinquilina. “Mi ha detto ci vediamo tra qualche anno”, aggiunge svelando la frase che più gli è rimasta impressa. Ripercorrendo le ultime ore, i compagni provano a cercare i vari atteggiamenti che potrebbero aver infastidito Beatrice come il gioco dei baci, le battute con Giselda e così via.

Gli amici, tuttavia, lo esortano a reagire e a non spegnersi, ma Garibaldi non nasconde di essere in difficoltà e di non sapere come comportarsi effettivamente con lei. Angelica lo esorta così ad essere sincero per evitare fraintendimenti e situazioni spiacevoli che potrebbero creare tensione nella convivenza.











