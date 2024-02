Giuseppe Garibaldi innamorato di Anita? “No, mai pensata come fidanzata”/ “Tifo per lei ed Edoardo Sanson”

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, più di un’amicizia al Grande Fratello 2023? Lei si lamenta, lui nega…

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sono amici o qualcosa di più? La domanda nasce spontanea di fronte al rapporto sempre più forte che tra i due si è instaurato al Grande Fratello 2023. Da quando Giuseppe sta però mostrando un affetto sempre più forte per Anita, più di qualcuno ha iniziato a credere che da parte sua non sia solo amicizia per la gieffina.

Tant’è che la stessa Anita, chiacchierando con i compagni d’avventura, ha detto: “So che ci tiene a me però tende a volte a voler controllare troppo la situazione. È vero che lui è un po’ geloso. Io non posso avere l’ansia di con chi parlo, che faccio, non posso non essere libera di fare ciò che voglio! Poi mi sento oppressa e inizio a cambiare io. Lui diventa quasi morboso, non in negativo, però…”

Giuseppe Garibaldi nega di essere innamorato di Anita: Beatrice Luzzi punge

Quando Signorini ne ha chiesto conto a Garibaldi, lui ha chiarito: “Tra me è Anita è un amore fraterno ma non è un fidanzamento, un altro tipo di amore. È proprio un mio modo di fare. Noi abbiamo vissuto anche dei momenti brutti insieme e questo ha rafforzato il nostro rapporto. Non mi sono però mai fatto l’idea di un sentimento diverso. Anzi, io tifo per Anita ed Edoardo (Sanson, il fidanzato storico di Anita, ndr).”

Giuseppe dunque nega di essere innamorato di Anita e lei conferma: “Io gli credo, anche perché lui non mi ha mai dimostrato il contrario. Diciamo che non è amore o amicizia, è qualcosa difficile da descrivere. Un rapporto molto bello, nessun uomo mai mi ha mai trattata così come fa lui.” Anche Beatrice Luzzi dice infine la sua sul loro rapporto: “Io sentivo questa relazione forte, non sentimento e attrazione, ma qualcosa che si è chiusa al resto.”

