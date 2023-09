Giuseppe Garibaldi innamorato di Samira Lui al GF?/ Lei lo affronta preoccupata, lui smentisce ma…

Giuseppe Garibaldi pazzo di Samira Lui al Grande Fratello? Lei chiede un chiarimento

Giuseppe Garibaldi potrebbe essere il grande protagonista della puntata del Grande Fratello del 25 settembre. Oltre alla questione bestemmia, che sta tenendo banco sul web, il bidello calabrese sta facendo discutere anche per il suo comportamento nei confronti di Samira Lui. Da alcuni atteggiamenti sembra infatti che Garibaldi abbia un debole per lei, ma Samira, che è fidanzata da lungo tempo, ha voluto mettere le cose in chiaro con lui proprio nelle ore che precedono la diretta.

Chiedendogli un confronto appartato, Samira Lui ha chiesto a Giuseppe se le sue siano battute, o se invece abbia nei suoi confronti un reale interesse: “Tutti mi continuano a dire: ‘Eh, Giuseppe e Samira…’. Ora, non è che io ti posso dire niente perché non posso insinuare qualcosa…”, ha esordito. “Non è che ti da fastidio se io scherzo, gioco…” ha replicato allora Garibaldi, non convincendo però del tutto Samira.

Giuseppe Garibaldi nega di essere interessato a Samira ma…

La concorrente ha infatti incalzato, motivando ulteriormente i suoi dubbi: “Ma sì, perché io dò per scontato che tu giochi e scherzi! Tutto a posto allora… Però tipo ieri stavi parlando con Fiordaliso e io mi sento un po’ a disagio, perché non capisco se scherzi o meno. Agli altri non sembra che tu scherzi, lo fai? Perché vieni sempre a fare battute, non vorrei che la gente possa pensare qualcosa. Io non lo vedo, però magari gli altri non pensano che tu stia scherzando e infuocano qualcosa che non è!” “No ma io scherzo e lo sanno tutti!”, ha risposto ancora Giuseppe, con fare non troppo convinto.

Una risposta che non è bastata però a convincere il pubblico del Grande Fratello, convinto che Giuseppe abbia realmente un debole per Samira, soprattutto in virtù di quanto detto di lei solo pochi gironi fa. “Samira? Bella, riccia, mora, alta, carnagione scura… Mi fa uscire pazzo (….) però è fidanzata”, sono state infatti le sue parole.











