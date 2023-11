Giuseppe Garibaldi, messaggio criptico per Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023/ “Mi rivedo in te…”

Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi mette in guardia Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi

Al Grande Fratello 2023, complice la presenza costante delle telecamere, è difficile che a pubblico ed autori sfugga qualcosa. Eppure, pare che qualcuno riesca a spiccare per furbizia nel tentativo di eludere il controllo costante e sistematico su immagini e microfoni. Gli ultimi ad essersi resi protagonisti di una dinamica simile sono stati Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, in un discorso criptico relativo – forse – anche a Beatrice Luzzi.

Dopo gli accadimenti della 20esima puntata del Grande Fratello 2023 – come riporta Gossip e Tv – Giuseppe Garibaldi si è avvicinato con fare sospettoso a Vittorio Menozzi con il fine di metterlo in guardia rispetto al rapporto con Beatrice Luzzi. Il concorrente ha parlato di “controllo” e “pedine”, spronando il compagno di viaggio a non farsi “manovrare” dall’attrice. Nello specifico, pare che abbia anche aggiunto: “Mi sto rivedendo quasi in te”.

Giuseppe Garibaldi, che cosa avrà voluto dire a Vittorio Menozzi?

Agli avvertimenti di Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi ha risposto – seppur in maniera monosillabica – con espressioni di consapevolezza. Ma non è finita qui; il pubblico del Grande Fratello 2023, soprattutto in rete, pare si sia scagliato contro il calabrese per via di un comportamento criptico proprio nello scambio di opinioni con il compagno di viaggio.

Come racconta Gossip e Tv, Giuseppe Garibaldi ad un certo punto si è posizionato precisamente di fronte a Vittorio Menozzi; da questo momento in poi ha eseguito una serie di espressioni, gesti e segni con le mani che sono apparsi come segnali criptici destinati unicamente al concorrente del Grande Fratello 2023 con l’obiettivo probabilmente di sfuggire alla comprensione sia degli autori che del pubblico da casa. Per l’appunto, tale atteggiamento ha mandato su tutte le furie gli spettatori e probabilmente nelle prossime puntate potrebbe arrivare maggiore chiarezza rispetto all’intento di Giuseppe Garibaldi.

