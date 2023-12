Giuseppe Garibaldi: “Mio padre non voleva che facessi il Grande Fratello 2023”/ “Spero di non averlo deluso…”

Grande Fratello 2023, la rivelazione di Giuseppe Garibaldi sul parere del padre

Tra i personaggi più iconici del Grande Fratello 2023 è impossibile non menzionare Giuseppe Garibaldi. Dalla Calabria con furore, a suon di simpatia e irriverenza, si è fatto largo tra i concorrenti più amati e seguiti di questa edizione come dimostrato dai tanti scontri al televoto superati con successo. Al di là del rapporto conflittuale con Beatrice Luzzi, il giovane ha comunque messo in evidenza una discreta sensibilità quando si tratta di determinati temi.

Vittorio Menozzi in crisi per Beatrice? Mirko lo consiglia/ "Devi essere chiaro con lei e Giuseppe, se no..."

La famiglia è tra i punti cardine di Giuseppe Garibaldi ed a testimoniarlo è una clip pubblicata sulle pagine social del Grande Fratello 2023. Nel video in questione il concorrente racconta il parere del padre nel momento del suo ingresso nel reality, spiegando come inizialmente le sensazioni non fossero positive. “Quando io dovevo venire qui mio padre non voleva tanto che dopo tante discussioni comunque non mi ha parlato per 3 o 4 giorni. ‘Dove vai, non è cosa per te, sono cose grandi per la nostra realtà’…”.

Valentino Cisilin, figlio di Beatrice Luzzi, attacca Giuseppe?/ "Sorpreso da quello che sta succedendo"

Giuseppe Garibaldi e il rapporto speciale con il padre: “E’ un grande, un tipico uomo del sud…”

Nel video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi ha confessato di aver nascosto la sua partecipazione al reality nel primo periodo. Per paura, avrebbe dunque comunicato la notizia unicamente ad una sua cugina e suo fratello. Successivamente però, le remore del padre sono sbiadite: “Il giorno dopo invece era lì con me ad aspettare che io partissi, ci siamo abbracciati ma non ci siamo detti nulla. E’ un grande il mio papà; è un tipico uomo del sud, ho conosciuto mio padre e mio nonno come gli unici veri uomini della mia vita, con la ‘U’ maiuscola”.

Giuseppe Garibaldi, nuovo attacco a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Vuole chi la asseconda…”

Nonostante la grande considerazione di suo padre, Giuseppe Garibaldi ha spiegato come con lui – ed anche con sua madre – difficilmente sia riuscito a realizzare attimi di tenerezza esplicita. “Un ‘Ti amo’ o ‘Ti voglio bene’ non ce lo siamo mai detti, quella forma di intimità, di dirci le cose che pensiamo non l’abbiamo mai fatto, né con mia madre né con lui. La nostra confidenza era il lavoro, la campagna, il bar ma non una confidenza d’amore. Magari mio padre si aspettava di più da me, io spero di non averlo deluso…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA