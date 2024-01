Giuseppe Garibaldi, nuovo attacco a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024/ “Tutta Italia con lei? Che passa”

Beatrice Luzzi ancora nel mirino di Giuseppe Garibaldi: “Tutta Italia con lei? Ma che passa?”

Che tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non scorra buon sangue non è un mistero per nessuno, dopo la fine della loro breve frequentazione i rapporti tra i due si sono man mano deteriorati. Ma mentre l’attrice ha scelto la via dell’indifferenza, non passa giorno senza che Giuseppe si scagli contro Beatrice al Grande Fratello 2024 per un motivo o per un altro. L’ultimo pretesto è stato il passaggio di un aereo con un messaggio un po’ criptico per Massimiliano Varrese e l’attrice: “Maxers con Max, Italia con Bea” in seguito decodificato dall’attore che ha spiegato come tutta Italia stia con Bea e solo i suoi fan (i Maxer, appunto) con lui.

E tale messaggio ha creato dei malumori nella Casa soprattutto in Giuseppe Garibaldi che amareggiato si è scagliato nuovamente contro Beatrice Luzzi. In un video pubblicato da Novella2000, infatti, si sente il giovane calabrese rivelare a Paolo Masella: “Come fa a essere l’Italia con Bea? Che passa?” Giuseppe, infatti, si è detto stupito del fatto che Beatrice sia molto amata fuori dalla Casa del Grande Fratello 2024, quando secondo lui, stando a come si comporta, dovrebbe essere il contrario.

Giuseppe Garibaldi si scaglia di nuovo contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024

Non è la prima volta che Giuseppe Garibaldi tuona contro Beatrice Luzzi. In passato ci sono state varie incomprensioni e scontri che non accennano a placarsi. Addirittura quando Beatrice Luzzi ha abbandonato la Casa perché colpita da un lutto, la morte del padre Paolo, il giovane non solo non ha mostrato alcuna empatia e tristezza ma la sera stessa si è scatenato tra risate e divertimenti. È inutile dire che soprattutto a causa di questi comportamenti la simpatia del pubblico nei suoi confronti è scesa tantissimo e sono sempre più numerosi coloro che invocano la sua eliminazione.

Dall’altra parte, invece, il consenso di Beatrice Luzzi cresce sempre di più. Protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello 2024 nonostante abbia il suo carattere, l’attrice è la candidata principale alla vittoria del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e gli altri concorrenti sembra che facciano di tutto per spianare la strada al suo trionfo con comportamento discutibili.











