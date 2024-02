Giuseppe Garibaldi piange al Grande Fratello 2023 dopo una lite con Anita Olivieri/ “Sei una delusione!”

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: volano stracci dopo la puntata

Le ultime settimane del Grande Fratello 2023 stanno raccontando l’epilogo di un’amicizia che sembrava viscerale oltre che destinata a durare anche una volta conclusa l’esperienza nel reality. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri; i due si erano giurati amore fraterno, dichiarazioni al miele che però vanno in contrasto con l’umore e il clima attuale.

La 40a puntata del Grande Fratello 2023 è stata incentrata anche sull’allontanamento tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, con il primo che ha appreso con stupore e sommessa tristezza le considerazioni della coinquilina. Gli strascichi chiaramente sono arrivati fino a questa mattina dove – come riporta BlogTivvu – una nuova lite è arrivata a guastare ulteriormente il rapporto tra i due.

Anita Olivieri, sfuriata ‘contro’ Giuseppe Garibaldi: “Continua pure a buttare mer*a su di noi…”

Una clip riportata dal portale mostra un dibattito piuttosto acceso tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. In particolare la coinquilina sembra utilizzare toni e argomentazioni piuttosto stizzite, quasi come se fosse insofferente rispetto al comportamento di quello che ormai sarebbe da definire ex amico. “Non mi abbasso proprio a questo livello, fammi passare anche per quella che ce l’ha con quelli del sud, prenditi il tuo momento. Dimmi ancora altre cose, per questo dico che sei una delusione Giusè”.

Giuseppe Garibaldi è sembrato quasi in difficoltà nel replicare alla sfuriata di Anita Olivieri, abbozzando solo qualche mezza risposta. “La vera delusione è aver sentito quelle cose che hai detto in puntata…”. La coinquilina non è parsa invece incline ad instaurare una conversazione pacifica: “Continua pure a buttare mer*a sul nostro rapporto e non te ne rendi nemmeno conto, recrimini cose che già ti avevo detto a voce. Posso sapere se hai finito e posso continuare la mia giornata? Io voglio uscire da qui e vivere la mia vita, io sono serena Giusè…”. Giuseppe Garibaldi si è dunque allontanato e non è riuscito a trattenere le lacrime per il trattamento ricevuto.











