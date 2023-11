Giuseppe Garibaldi piange nella notte al Grande Fratello 2023/ Mirko lo consola: “Tu e Beatrice…”

Giuseppe Garibaldi, crollo nella notte al Grande Fratello 2023

La 18esima puntata del Grande Fratello 2023 non è stata semplicissima per Giuseppe Garibaldi che è stato accusato da diversi concorrenti, in primis da Massimiliano Varrese, di essere un giocatore e di essersi avvicinato a Beatrice Luzzi solo per i consensi. Come se non bastasse, Giuseppe ha dovuto assistere all’ingresso nella suite di Beatrice in compagnia di Rosy Chin e lo stesso Massimiliano. Al termine della puntata, così, il bidello calabrese è crollato e si è lasciato andare alle lacrime. A consolarlo ci ha pensato Grecia che, con un abbraccio, ha provato a fargli ritrovare il sorriso.

Beatrice Luzzi attacca Ciro e Anita e difende Garibaldi/ "L'hanno fatto passare per un giocatore..."

In soccorso di Garibaldi, poi, è anche arrivato Mirko Brunetti che, capendo lo stato d’animo dell’amico, ha provato ad infondergli coraggio esortandolo a vivere con leggerezza i suoi sentimenti.

Le parole di conforto di Mirko Brunetti per Giuseppe Garibaldi

Mirko esorta Garibaldi a non pensare al giudizio degli altri, a vivere i propri sentimenti pensando unicamente a ciò che desidera insieme a Beatrice. “State bene insieme? Vivetevi!” esclama Mirko che, poi, ricorda anche il primo periodo vissuto con Greta durante il quale ha dovuto affrontare diverse critiche.

Perla Vatiero nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ Signorini: "Lunedì ci sarà una sorpresa che..."

Di fronte ad un Garibaldi triste e affranto, Grecia lo abbraccia ancora. “Hai un’anima bellissima”, gli dice l’attrice di soap opera. Garibaldi, però, non risponde, resta in silenzio mostrando uno sguardo pieno di lacrime. Per il calabrese, dunque, non è un bel periodo. Nelle prossime ore, Giuseppe cercherà un nuovo chiarimento con Varrese?

LEGGI ANCHE:

Alex Schwazer, allenamento fuori dalla casa del Grande Fratello 2023 per le Olimpiadi?/ Indiscrezione bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA