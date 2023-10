Giuseppe Garibaldi piange per l’uscita di Samira dal GF/ Beatrice gelosa:”La verità è venuta fuori”

Le lacrime di Giuseppe Garibaldi per Samira, la reazione amara di Beatrice

L’uscita di scena di Samira ha inceppato il percorso di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il gieffino non si dà pace, l’uscita di Samira gli ha causato un malessere evidente e in queste ore si è mostrato tra i più addolorati. Il bidello calabrese ha avuto modo di sfogarsi con Anita, ma è stato protagonista di alcuni gesti plateali che non sono affatto piaciuti a Beatrice, che evidentemente non ha mai visto di buon grado il loro rapporto.

Infatti Beatrice è convinta che Garibaldi provasse qualcosa di più che una semplice amicizia nei confronti di Samira, anche se lui in qualche modo ha sempre negato. “La verità è venuta fuori. Lui ha detto ‘Samira è la persona più importante per me nella Casa’ quindi i miei dubbi erano leciti e il sentimento che avevi per Samira era decisamente più ampio di quello che avessi mai potuto avere per me”, la confidenza amara di Beatrice a Fiordaliso e Ciro.

Giuseppe piange per l’uscita di Samira ma non è l’unico ad essere caduto nello sconforto. Anche Anita sente la mancanza della sua amica e forse si domanda se troverà qualcun altro con cui stringere lo stesso rapporto all’interno della casa. “Lei mi capiva, mi sapeva dare consigli giusto, avevo bisogno di parlare ancora di tante cose”, le parole di Anita. Quest’ultima, nella conversazione con Giuseppe, gli dice che avrebbe dovuto ammettere i suoi sentimenti a Samira: “Dovevi farlo per te” afferma la concorrente, che suggerisce all’amico di non ripetere lo stesso errore in futuro.

Giuseppe, dal canto suo, ammette con malinconia: “Avevo paura che si sarebbe allontanata, che avrebbe fatto un passo indietro”. “Sarebbe stata una cosa bellissima”, la risposta di Anita.











