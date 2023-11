Giuseppe Garibaldi, proposta hot a Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ “Dove vorrei fare l’amore con te”

Giuseppe Garibaldi confessa a Beatrice Luzzi “Vorrei portarti a Tropea e fare l’amore nel posto più bello”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi mostrano nuovi segnali di avvicinamento nella casa del Grande Fratello 2023. I due volti, tra i più seguiti di questa stagione del reality, nelle scorse ore hanno deciso di riallacciare i rapporti e aprire alcune discussioni molto curiose nella casa più spiata d’Italia. Una notizia certamente molto bella per i fan di Beatrice e Giuseppe, ribattezzati i Beabaldi dagli utenti social. Nelle scorse ore il bidello avrebbe addirittura avanzato una curiosa proposta per Beatrice Luzzi, a sfondo decisamente bollente. Giuseppe Garibaldi ha infatti rivelato nell’orecchio della Luzzi: “Vorrei portarti a Tropea e fare l’amore nel posto più bello” le parole rivolte dal barman a Beatrice. Una proposta hot che è stata portata a galla dall’ex attrice di Vivere nella casa del Grande Fratello, che lo ha confessato alla compagna di gioco Fiordaliso. Vedremo se la proposta di Garibaldi porterà dei frutti.

Giuseppe Garibaldi ha dunque deciso di giocarsi il tutto per tutto con Beatrice Luzzi, dopo che nei giorni scorsi si era detto certo che l’attrice si fosse avvicinata a Vittorio: “Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo? Ma state facendo un altro GF? Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già stata creata. Purtroppo non posso parlare io” le parole di Giuseppe Garibaldi.

Difficile che tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi possa esserci un finale a sfondo amoroso. Nonostante questo nelle scorse ore Giuseppe ha voluto spendere parole importanti nei confronti della Luzzi, ringraziandola per questi mesi trascorsi al suo fianco nella casa del Grande Fratello. “Per me in questa avventura sei stata un’insegnante di vita, aiutandomi a sapermi confrontare in determinate situazioni e non solo. Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda: le parole, discussioni e litigi vanno e vengono, ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere” ha detto Giuseppe Garibaldi a Beatrice.

Dal canto suo Beatrice Luzzi ha invece voluto spegnere i sogni dei fan: “Vorrei che sapessero che è finita, così non sprecano più denari“. Queste parole non sono andate giù a Giuseppe Garibaldi che ha commentato: “Allucinante…“. “Allucinante sei te, non hai nessuna sensibilità…” le parole di Beatrice che ha dunque posto la parola fine alle speranze di coloro che ancora in cuor loro speravano in un lieto fine con Giuseppe Garibaldi.











