Giuseppe Garibaldi rompe con Beatrice Luzzi?/ “Non ce la faccio più, anche se ci sono i sentimenti…”

Giuseppe Garibaldi decide di chiudere con Beatrice? Le riflessioni del concorrente

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono riavvicinati, ma la loro relazione si conferma altalenante. Il bidello, dopo un crollo emotivo, si è lasciato andare ad alcune confidenze a Mughini: “Più che una relazione sembra una caccia allo sbaglio. Poi ci sto male quindi, non so più che fare” esordisce il concorrente.

Visibilmente provato dagli ultimi avvenimenti con l’attrice, il barman sembra voler chiudere definitivamente la storia pur provando dei sentimenti: “Nonostante c’è un sentimento, qualcosa che mi lega a lei non mi sento all’altezza delle sue aspettative. Lei vuole un uomo completo, che la soddisfi e la completi al mille per mille. Io lo so che mi mancano alcuni pezzi per definirmi uomo…per raggiungere quella maturità. Non bisogna fare una cosa per forza, anche se ci sono i sentimenti in ballo, non sempre bisogna lottare per farsi del male. Perchè ci sto più male che bene “. Il bidello deciderà di chiudere davvero?

Giuseppe scoppia in lacrime dopo la puntata: cosa è successo

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata dura per Giuseppe Garibaldi che è stato attaccato dagli inquilini e accusato di essere un ‘giocatore’. Soprattutto Massimiliano Varrese lo ha incolpato di essersi avvicinato a Beatrice Luzzi solo per risultare simpatico al pubblico, e rimanere più a lungo nel programma.

A consolare il barman ci ha pensato Mirko Brunetti che appoggia la relazione: “State bene insieme? Vivetevi!“. L’ex volto di Temptation Island ha poi ricordato quanto sia stato criticato per la relazione con Greta, suggerendo al bidello di non preoccuparsi di ciò che pensano gli altri. A dare conforto a Garibaldi anche Grecia che lo abbraccia e gli dice: “Hai un’anima bellissima”.

