Giuseppe Garibaldi si sente male al Grande Fratello 2023/ Video e ambulanza: “Non toccategli il cuore!”

Giuseppe Garibaldi, malore e panico al Grande Fratello 2023: cos'è accaduto in Casa

Momenti di panico nella Casa del Grande Fratello 2023. Un video che sta facendo il giro del web (che trovate alla fine dell’articolo) mostra la preoccupazione dei concorrenti di fronte ad un improvviso malore di Giuseppe Garibaldi. Nel breve filmato sono inquadrati inizialmente Vittorio e Sergio intenti a giocare, ma delle urla li interrompono.

“Corri corri” urla qualcuno, poi si sente urlare il nome di Giuseppe, come se il concorrente avesse perso conoscenza. In pochi istanti tutti, Anita Olivieri in primis, corrono nella zona bagno, dove pare ci sia Garibaldi accasciato. “Chiamate il GF!” urla ancora qualcun altro, mentre tutti appaiono allarmati. Intanto la regia toglie l’audio nella zona del bagno, censurando poi anche le immagini di quella zona della Casa.

Giuseppe Garibaldi sta male e arriva l'ambulanza al Grande Fratello: il video. Come sta?

Nelle immagini successive si vede anche Beatrice Luzzi correre da Giuseppe Garibaldi vistosamente preoccupata. Il video si interrompe su Marco Maddaloni che urla ai compagni, ripetendolo più volte: “Non toccategli il cuore!” Sono proprio queste parole ad aver più allarmato il popolo del web, che si chiede ora quali siano le condizioni di Giuseppe, sperando non gli sia accaduto nulla di grave.

Al momento non si hanno notizie su cosa gli sia realmente accaduto, né sulle sue attuali condizioni. Ciò che tuttavia appare certo è che siano arrivati i soccorsi nella Casa: in diretta è apparsa chiara la sirena dell’ambulanza che è stata poi censurata dalla regia, che ha posizionato l’immagine in onda sulla piscina vuota e, dunque, senza audio. Nella Casa del Grande Fratello 2023 c’è intanto silenzio e calma, probabilmente anche loro sono in attesa di sapere come sta Giuseppe.

Credo che Garibaldi si sia sentito male. Speriamo nulla di grave, qui non si parla di gioco, quindi evitate commenti sgradevoli. #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/CnJIade4a1 — BibbiCleou💧 (@BCleou) February 2, 2024

È arrivata l’ambulanza. Speriamo niente di grave per Giuseppe!

Cerchiamo di stare calmi e non aprire teorie su questa cosa, ora sarà in mano di persone competenti. #grandefratello pic.twitter.com/vU2J00lGkj — falsaaaaah (@falsaaaaah) February 2, 2024













