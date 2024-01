Giuseppe Garibaldi squalificato al Grande Fratello 2023?/ Ipotesi provvedimento in arrivo, non solo per lui

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi torna: provvedimenti per i concorrenti?

La puntata del Grande Fratello 2023 in onda questa sera prevede un atteso ritorno nella Casa, quello di Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo l’uscita dal gioco in seguito alla morte del padre, rientra nel loft già a partire dalla diretta di questa sera, con grande sorpresa per gli altri concorrenti. Proprio i gieffini negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di alcuni comportamenti che hanno alimentato le polemiche sul web, che ha accusato loro di mancanza di empatia e solidarietà per il lutto della loro coinquilina.

A finire nel mirino del pubblico è stato soprattutto Giuseppe Garibaldi, che con Beatrice ha avuto un breve flirt nella Casa. Il ragazzo, infatti, avrebbe reagito all’uscita dell’attrice lasciandosi andare al divertimento sfrenato, e non sarebbe stato il solo. Con lui anche Anita Olivieri e altri concorrenti destinatari di feroci critiche da parte del web, come Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Per Giuseppe, e non solo, potrebbero arrivare dei provvedimenti?

Giuseppe Garibaldi e non solo: cosa rischia, dal televoto flash alla squalifica

Oltre al gran ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, l’altra indiscrezione di giornata è la possibilità di alcuni severi provvedimenti in arrivo per alcuni concorrenti. Avanza infatti l’ipotesi di un televoto flash che potrebbe coinvolgere coloro che non hanno manifestato empatia verso la propria compagna di viaggio, e tra questi rientrerebbe anche Giuseppe Garibaldi. Oltre al televoto flash, che sancirebbe l’immediata eliminazione di uno dei gieffini, si fa largo anche l’ipotesi di una decisione ancor più drastica: l’immediata squalifica.

Non è chiaro al momento quali provvedimenti la produzione prenderà, quel che è certo è che i comportamenti del gruppo saranno oggetto di rimprovero in questa puntata. Alfonso Signorini, in particolare, ha manifestato delusione per la poca sensibilità verso il lutto dell’attrice, e l’ha ammesso apertamente per mezzo Instagram: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì“.











