Giuseppe Garibaldi squalificato al Grande Fratello per bestemmia?/ “In arrivo provvedimenti”: l’indiscrezione

Giuseppe Garibaldi squalificato al Grande Fratello 2023? Ultimi aggiornamenti sulla presunta bestemmia

C’è un caso che nelle ultime ore sta facendo discutere il popolo del web che segue con attenzione il Grande Fratello 2023 ed è quello della presunta bestemmia di Giuseppe Garibaldi. Stiamo parlando di uno dei protagonisti, almeno finora, di questa edizione, nonché tra i preferiti del pubblico a casa. Eppure nelle ultime ore Garibaldi è finito nel mirino del web per la bestemmia che si sarebbe fatta scappare in Casa e che, per alcuni, è più che palese.

Sappiamo che di fronte ad un atteggiamento simile, anche negli anni in cui vigeva il permesso di un comportamento “più libero”, la bestemmia è stata sempre punita con la squalifica immediata del concorrente; ancor più quest’anno, con la nuova linea editoriale, i concorrenti sono sotto attenta osservazione e una bestemmia non è assolutamente tollerata. Motivo per il quale Garibaldi rischia seriamente di dover abbandonare la Casa.

Giuseppe Garibaldi ‘punito’ dal Grande Fratello in altri modi? L’indiscrezione

La produzione non si è tuttavia ancora pronunciata su questa delicata questione, che potrebbe dunque trovare anche altre strade. È Agent Beast, noto nome di Twitter, a lanciare l’indiscrezione secondo la quale il destino di Giuseppe Garibaldi potrebbe essere quello destinato ad Amaurys Perez qualche anno fa. “Ultime novità riguardanti il #GrandeFratello, ci sono indiscrezioni che suggeriscono che saranno presi provvedimenti in giornata per quanto riguarda la bestemmia di Giuseppe Garibaldi!!”, si legge su Twitter; e ancora: “Il Mood all’interno del reality è ‘Profilo basso e aspettiamo gli eventi’. Far finta di niente e mandare avanti lo spettacolo o procedere con provvedimenti e smorzare le dinamiche in corso.” Un’indiscrezione ovviamente da prendere con le pinze, in attesa di scoprire ciò che deciderà di fare la produzione del GF.

Ultime novità riguardanti il #GrandeFratello , ci sono indiscrezioni che suggeriscono che saranno presi provvedimenti in giornata per quanto riguarda la bestemmia di Giuseppe Garibaldi!!

MA ATTENZIONE seguite tutto dal primo all’ultimo post — Agent Beast (@Agent__Beast) September 25, 2023

Io capisco che per molti queste sono notizie “strane” ma vi posso assicurare che è la normalità. Non ricordo il nome credo amauris, l’anno scorso hanno fatto finta di niente per una bestemmia e poi hanno trovato il modo di mandarlo fuori. Funziona così , vediamo cosa fanno 😉 — Agent Beast (@Agent__Beast) September 25, 2023













