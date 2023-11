Giuseppe Garibaldi, stoccata a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Dici di tenerci a me, però…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo ai ferri corti?

Al Grande Fratello 2023 le emozioni sono come le montagne russe; un sali-scendi che difficilmente si arresta su un tenore lineare. Tale circostanza riguarda in modo particolare il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, protagonisti di un tira e molla che ormai si protrae da diverse settimane. La liaison tra i due sembrava essere iniziata nel migliore dei modi ma di recente la magia pareva essere sbiadita dopo le prime incomprensioni.

Beatrice Luzzi attacca Giuseppe Garibaldi/ "Mi lasci sempre in pasto ai lupi, non sai difendere né noi né me"

Discussioni e punti di vista differenti, questioni di interesse e presunte gelosie; il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, fino a qualche puntata fa, sembrava essere giunto al capolinea ancor prima di prendere il cammino dell’amore. Clamorosamente però, dopo aver fatto volare stracci per diversi giorni, i due concorrenti del Grande Fratello 2023 sono sembrati avvicinarsi nuovamente con fare affettuoso.

Giuseppe Garibaldi rompe con Beatrice Luzzi?/ "Non ce la faccio più, anche se ci sono i sentimenti..."

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, aria tesa all’orizzonte: “Fallo anche tu un passo…”

Come detto in precedenza, il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è però arrivato tutt’altro che ad una discreta stabilità. Nelle ultime ore gli animi si sono accesi nuovamente, in particolare da parte dell’attrice. Quest’ultima continua a notare gesti e atteggiamenti poco consoni rispetto ad un presunto interesse, al punto da decidere di sfogarsi anche con Angelica Baraldi. Dopo poche ore però, Beatrice Luzzi ha deciso di prendere di petto Giuseppe Garibaldi palesando l’ultima circostanza che l’ha lasciata interdetta.

Beatrice Luzzi e Giuseppe: bacio bollente sotto le coperte/ Torna la passione al Grande Fratello 2023

“Perchè sei così incavolato, è un po’ troppo non pensi?”, ha esordito Beatrice Luzzi incrociando Giuseppe Garibaldi in cucina. Osservando una clip pubblicata dal sito ufficiale del Grande Fratello 2023, il dibattito è poi continuato così. “Tu non mi hai detto di lasciarti stare?” – ha asserito il calabrese – “Ti ricordi le cose che mi hai detto in camera no? L’ultima volta che sono venuto a parlarti…”. Prontamente l’attrice ha però ribattuto: “Si però nemmeno mi saluti, chi chiedo se è successo qualcosa che non so”. A quel punto, Giuseppe Garibaldi ha chiosato: “Sono venuto a parlarti in piscina e tu mi hai detto che volevi stare da sola. Se tu ci tieni, ogni tanto un passo si può fare…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA