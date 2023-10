Giuseppe Garibaldi svela le sue paure al Grande Fratello 2023/ “A volte avrei voluto parlare, però…”

Grande Fratello 2023: Giuseppe Garibaldi e le difficoltà nell’esprimere il proprio pensiero

Vivere l’esperienza al Grande Fratello 2023 significa entrare in contatto con una realtà decisamente diversa dalla quotidianità. Dalla convivenza “forzata” alle telecamere sempre puntate; tutte occasioni per accrescere il proprio bagaglio personale. In una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, Giuseppe Garibaldi ha parlato, seppur non in maniera diretta, proprio di tale aspetto e di come le dinamiche del programma lo abbiano portato a superare alcune paure.

“Nonostante fossimo tutti fuori città, ogni occasione era buona per scendere nel nostro Paese. Li ci conosciamo tutti, siamo praticamente tutti parenti; ci sono state delle occasioni dove avrei voluto parlare ma ho avuto sempre delle difficoltà“. Inizia così il discorso di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023 che, parlando con Giampiero Mughini in giardino, ha spiegato come prima di entrare nella casa avesse quasi paura di esprimere il proprio pensiero o di mettersi al centro dell’attenzione.

Giuseppe Garibaldi, il Grande Fratello 2023 come esperienza formativa: “Ora non mi faccio più problemi…”

“Per me era come mettermi al centro dell’attenzione, e non è da me perché non sono mai voluto essere egoista. In particolare ho sempre avuto la paura di esprimermi per il timore di sbagliare; e in effetti qui è successo…”. Dalle parole di Giuseppe Garibaldi – nella clip pubblicata dall’account ufficiale del Grande Fratello 2023 – si evince come la comunicazione sia stata per lui un aspetto difficile da affrontare in passato, proprio per paura di non riuscire ad esprimere il suo reale pensiero.

Proprio grazie all’esperienza al Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi ha raccontato di sentirsi migliorato sotto questo punto di vista. Al netto di qualche errore, il contatto con il pubblico e le telecamere, a suo dire, gli hanno permesso di andare oltre determinati paletti. “Venendo qua, parlando davanti a milioni di persone… All’inizio ho sentito ancora le difficoltà per le pressioni che sono normali, adesso però se devo scendere in Paese a parlare non mi faccio più alcun problema, è stato tutto un insegnamento“.











