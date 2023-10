Giuseppe Garibaldi vuole far pace con Beatrice Luzzi: “Mi manca”/ Strategia o vero amore? Scoppia la polemica

Giuseppe Garibaldi vuole fare pace con Beatrice Luzzi dopo le accuse degli ultimi giorni al Grande Fratello 2023

Nonostante solo qualche giorno fa si dicesse pronto “pagare tutta l’Italia per votare contro di lei”, nelle ultime ore Giuseppe Garibaldi ha ammesso di sentire la mancanza di Beatrice Luzzi. Nella Casa del Grande Fratello si tornerà a parlare, nel corso della diretta del 30 ottobre, del rapporto tra i due gieffini, della rottura che sembra definitiva e dell’improvviso cambio di rotta del bidello.

Dopo la freddezza degli ultimi giorni, Giuseppe si è sfogato prima con Massimiliano Varrese, poi con Anita e Rosy, ammettendo di sentire la mancanza di Beatrice. “È una sensazione strana, strana perché non ti nego che la mancanza la sento.” ha spiegato Garibaldi, facendo intendere di provare dei sentimenti per Beatrice.

Inutile dire che la reazione di Anita a queste parole è stata molto dura e con parole ancora una volta pesanti su Luzzi: “Ma di ché? Ma per carità, tu senti la mancanza fisica parliamoci chiaro. Senti la mancanza per noia, è noia. Poi esci da qua e dopo due settimane che sei pieno, non te ne può fregare di meno, ma non ci prendiamo in giro. Te ne arrivano 4 che sono la metà di Samira e tu caschi, come chiunque, va bene non c’è niente di male. Però non ci prendiamo in giro. Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza. Tutti hanno dei lati positivi però dai non mi fare parlare sù.”

Se Anita ne fa dunque una questione di ‘ormoni’, sul web l’atteggiamento di Giuseppe sta scatenando molto polemiche. A chi lo trova incoerente si aggiunge chi invece trova che questo passo indietro rispetto all’astio di qualche giorno fa sia solo una strategia volta a salvarsi dalla possibile eliminazione di questa sera.











