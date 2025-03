Il ballerino Giuseppe Giofrè sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda sabato 8 Marzo 2025 sotto la conduzione di Silvia Toffanin. Giuseppe è un ballerino che ha raggiunto grandi successi nella sua carriera, parlerà della sua crescita come ballerino ed anche magari di cose relative la sua vita privata, ecco chi è Giuseppe Giofrè.

Giuseppe Giofrè nasce a Gioia Tauro il 10 Gennaio 1993, un noto ballerino, coreografo e anche attore che fin da piccolo ha una grandissima passione per la danza e la musica, a 17 anni sviluppa una grande passione per la danza, lascia la casa dei genitori e comincia corsi con vari balli come hip hop, jazz e funk. Giuseppe Giofrè esplode però grazie ad Amici.

Nel 2011 entra nel talent show di Maria De Filippi, si fa notare per il suo talento e vince nella categoria danza, ottenendo cosi una borsa di studio di 6 mesi a Los Angeles. Ma questo sarà solo l’inizio di una carriera splendente con Giuseppe Giofrè che ottiene un ruolo a X Factor inglese dove inizia a lavorare in maniera fissa.

Giuseppe Giofrè, la collaborazione con Taylor Swift e la sua vita privata

Giuseppe Giofrè si fa notare come ballerino e diventa un uomo di punta di Taylor Swift, lavorando con lei in diversi concerti ed anche in due importanti tournèe mondiali della cantante. Oltre alla musica Giuseppe si avvicina al mondo del cinema, nel 2023 debutta come attore tra l’altro nel film L’estate più calda. Inoltre Giuseppe torna a lavorare ad Amici dove è poi diventato uno dei giurati.

Giuseppe Giofre vive da anni con una dichiarata omosessualità, ha avuto alcune storie importante tra le quali quella con il ballerino Adam Vesperman e a riguardo ha raccontato a Vanity Fair: “C’è stato il rischio che rinunciassi a delle opportunità per lui, quell’amore poteva diventare tossico. Con lui è stato il mio più grande amore ma mi ha fatto capire quanto sia importante mettersi al primo posto e pensare alle proprie esigenze”.

Al momento Giuseppe Giofrè si professa single e felice, anche se a dire il vero il ballerino è molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata e non sappiamo se ci sono nuovi amori all’orizzonte. Nel corso di varie interviste Giuseppe Giofrè ha spesso parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio, personaggi chiave e molto importanti per lui.