Giuseppe Giofrè, ballo virale con Jennifer Lopez

Dalla scuola di Amici ai palcoscenici mondiali, il passo è stato breve per Giuseppe Giofrè che, dopo essere stato allievo della scuola di Maria De Filippi, non si è più fermato continuando a lavorare e a studiare per trasformare la sua passione per la danza in un vero lavoro. Giuseppe, così, ha scelto gli Stati Uniti per affermarsi come ballerino conquistando le star mondiali con cui balla da tempo. Tra le artiste che, più di tutte, apprezzano il talento di Giuseppe c’è sicuramente Jennifer Lopez.

Più volte, infatti, Giuseppe ha accompagnato la popstar mondiale in tour, ma l’ultimo video ha letteralmente fatto impazzire il mondo diventando virale sui social dove ha conquistato migliaia di like e commenti.

Tutti pazzi per Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez

Sul proprio profilo Instagram seguito da 248 milioni di followers, Jennifer Lopez ha pubblicato un video tratto da uno dei suoi concerti in cui canta e balla incantando tutti. Sul palco, la star non è da sola perché al suo fianco c’è proprio Giuseppe Giofrè con cui dà vita ad una coreografia super sensuale che sta conquistando tutti. Non è la prima volta che Giuseppe appare in un video pubblicato dalla Lopez, ma stavolta con lui non ci sono altri ballerini.

Migliaia i commenti sotto il post sia da parte dei fan della Lopez che esaltano la propria beniamina ma anche lo stesso Giuseppe sia da parte di utenti italiani che, dopo aver amato Giuseppe ad Amici, continuano a seguirlo sui social. Migliaia di visualizzazioni per la coppia Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez che strappa applausi a tutti.