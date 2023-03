Giuseppe Giofrè, chi è il giudice del serale di Amici 22/ “L’orgoglio della scuola…”

Chi è Giuseppe Giofrè, nuovo giudice del serale di Amici 22

Nella giuria del serale di Amici 22, accanto a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, c’è anche Giuseppe Giofrè, ballerino con tanta esperienza professionale, pronto a giudicare il talento degli allievi che sognano di trasformare la passione per la danza in un vero e proprio lavoro. Il nome di Giuseppe Giofrè è ben noto al pubblico del talent show di canale 5 e la sua presenza è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. La carriera di Giuseppe che, a soli 30 anni, è già ricca di successi e riconoscimenti importanti, inizia proprio nella scuola di Maria De Filippi.

Alunno della scuola di “Amici” nella stagione iniziata nel 2011 e finita nel 2012, ha conquistato non solo la vittoria, ma anche la fiducia, all’epoca, del maestro Garrison e del pubblico. Giovanissimo, con un ciuffo lungo e un fisico più esile rispetto a quello che sfoggia oggi, Giuseppe dimostrò subito di avere un gran talento che, con il tempo, gli ha permesso di spiccare il volo negli Stati Uniti.

Giuseppe Giofrè: dal successo negli Stati Uniti al ritorno ad Amici

Dopo la vittoria nella scuola di Amici, Giuseppe Giofrè non si ferma più e, con il suo talento, conquista la fiducia delle grandi star internazionali ballando con Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nick Jonas, Taylor Swift, Justin Timberlake, Camila Cabello, Selena Gomez e Nicki Minaj, partecipando alle loro tournée. Giuseppe, già nelle scorse edizioni, era tornato nella scuola di Amici come professionista. Nell’edizione attualmente in onda, invece, è stato ospite di una puntata del pomeridiano come giudice della gara di ballo.

Da sabato 18 marzo, comincia ufficialmente la sua avventura come giudice del serale e, nel presentarlo, WittyTv, lo ha descritto così: “È un orgoglio della scuola di Amici, voluto da grandissime star internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e poi ancora Justin Timberlake, The Weeknd, Dua Lipa, Sam Smith e tanti altri. Magnetico, sensuale, unico. Il suo motto è: ‘Tutti siamo speciali in quello che facciamo, basta metterci l’anima e la passione'”.

